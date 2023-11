El consumo de drogas y alcohol y su influencia con la violencia doméstica

Este caso muestra la grave situación que viven muchas mujeres en el país, que sufren violencia doméstica por parte de sus parejas o ex parejas, muchas veces bajo el influjo de sustancias que alteran el juicio y la conducta de los agresores. Según el Observatorio de las Violencias de Género , en lo que va del año se registraron 252 femicidios en Argentina, uno cada 31 horas. Dónde el 17% de los femicidas consumía alcohol o drogas al momento del hecho.

La relación entre el consumo de drogas y alcohol y la violencia doméstica es compleja y multifactorial, y depende de diversos factores individuales, familiares, sociales y culturales. Sin embargo, existe evidencia científica que demuestra que el consumo de sustancias se asocia significativamente con un aumento de la probabilidad y la gravedad de la violencia doméstica, tanto como factor desencadenante como como factor mantenedor.

Según un estudio realizado en la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género de Sevilla, los hombres que consumen alcohol ejercen violencia hacia su pareja en mayor proporción en estado sobrio que en estado ebrio, pero el consumo de alcohol supone un incremento añadido en la frecuencia de la violencia ejercida. Asimismo, los hombres que no consumen alcohol ejercen violencia en menor porcentaje que los que sí lo hacen. El estudio también revela que el consumo de otras sustancias de adicción, como la cocaína o la heroína, aumenta el riesgo de violencia doméstica.

Otro estudio realizado en México muestra que el consumo de alcohol por parte de los hombres se relaciona con un incremento de la violencia física y psicológica hacia las mujeres, así como con una disminución de la satisfacción marital y el apoyo social. El estudio también indica que el consumo de alcohol por parte de las mujeres se asocia con una mayor probabilidad de ser víctimas de violencia física y psicológica por parte de sus parejas.

El consumo de drogas y alcohol no solo afecta a la relación entre la pareja, sino también a los hijos e hijas, que pueden sufrir violencia directa o indirecta, así como problemas emocionales, conductuales, académicos y de salud. Un estudio realizado en España revela que los hijos e hijas de padres que consumen alcohol presentan más síntomas de depresión, ansiedad y estrés que los hijos e hijas de padres que no consumen alcohol. Además, los hijos e hijas de padres que consumen alcohol y ejercen violencia doméstica presentan más problemas de conducta y de adaptación que los hijos e hijas de padres que no consumen alcohol ni ejercen violencia doméstica.

Ante esta situación, es necesario implementar medidas de prevención, detección e intervención que aborden el problema del consumo de drogas y alcohol y la violencia doméstica de forma integral y coordinada.

Medidas de prevención para los problemas por consumo de drogas y alcohol

Sensibilizar y educar a la población sobre los efectos nocivos del consumo de drogas y alcohol y la violencia doméstica, así como sobre los derechos humanos y la igualdad de género.

Capacitar y dotar de recursos a los profesionales de la salud, la educación, la justicia y la seguridad para que puedan identificar y atender adecuadamente a las personas afectadas por el consumo de drogas y alcohol y la violencia doméstica.

Ofrecer programas de tratamiento y rehabilitación para las personas que sufren trastornos por consumo de drogas y alcohol, así como para las personas que ejercen o sufren violencia doméstica, teniendo en cuenta sus necesidades específicas y sus factores de riesgo y protección.

Promover el apoyo social y la participación comunitaria de las personas afectadas por el consumo de drogas y alcohol y la violencia doméstica, facilitando su acceso a redes de ayuda y recursos de inserción social y laboral.

Evaluar y monitorizar la eficacia y el impacto de las medidas implementadas, así como la evolución y el seguimiento de los casos atendidos.

El consumo de drogas y alcohol y la violencia doméstica son dos fenómenos que se retroalimentan y que generan un círculo vicioso de sufrimiento y deterioro para las personas implicadas y su entorno. Por ello, es imprescindible romper ese círculo y ofrecer alternativas de cambio y mejora que garanticen el bienestar y la dignidad de todas las personas.

Psicólogo – Docente universitario UAI – Presidente de CIMACUP

