Asignación por Embarazo ANSES: qué trámite sigue siendo obligatorio hacer de forma presencial

Conocé toda la información vinculada a esta prestación que brinda el organismo para acompañar a las personas gestantes y que requisitos sostiene.

La modalidad excepcional permanece vigente únicamente para los casos comprendidos por la Resolución 194/2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó la continuidad de un trámite presencial vinculado con la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 194/2026, que extendió el régimen excepcional vigente para determinados casos.

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La medida alcanza a un grupo específico de personas gestantes que no cuentan con la información médica incorporada de manera automatizada en los sistemas del organismo. En esas situaciones, la presentación de la solicitud debe realizarse en una oficina de ANSES y no puede completarse por canales digitales.

La nueva resolución mantiene un esquema transitorio, que ya había recibido una prórroga anterior. El organismo explicó que todavía persisten las condiciones que motivaron la implementación de este mecanismo de atención.

La Resolución 194/2026 dispuso una nueva extensión del régimen de contingencia operativa para la Asignación por Embarazo para Protección Social. Esa normativa establece que determinadas solicitudes continúan con presentación obligatoria en forma presencial.

La decisión responde a las demoras existentes en la integración tecnológica entre el Ministerio de Salud y ANSES. Esa situación impide que algunos datos puedan verificarse mediante el intercambio automático de información entre ambos organismos.

Los fundamentos de la resolución indican que las tareas de optimización de los sistemas informáticos todavía no concluyeron. Mientras ese proceso continúe pendiente, el trámite presencial seguirá vigente para quienes se encuentren alcanzadas por esta condición.

A quiénes afecta la prórroga de la presencialidad en 2026 y 2027

La prórroga beneficia exclusivamente al grupo de personas gestantes contemplado por el régimen excepcional previsto para la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La obligación alcanza a quienes no cuentan con la información sistematizada de su registro médico dentro de las bases de datos que administra ANSES. La Resolución 1273/2024 había establecido inicialmente un plazo extraordinario de 180 días para cumplir este procedimiento de manera presencial. Ese período constituyó el primer esquema excepcional aplicado por el organismo.

La Resolución 259/2025 extendió posteriormente esa modalidad hasta el 2 de julio de 2026. La nueva disposición volvió a modificar ese vencimiento. En la actualidad, la Resolución 194/2026 fijó una nueva fecha límite y mantuvo la atención presencial hasta el 2 de julio de 2027, inclusive.

¿Qué pasa si estás inscrita en el Programa Sumar?

El régimen excepcional contempla a las personas gestantes inscriptas en el Programa Sumar, cuando ANSES no dispone de la información sistematizada correspondiente a su registro médico.

Ese grupo debe concurrir personalmente a una oficina del organismo para presentar la solicitud de la Asignación por Embarazo, mientras continúe vigente la prórroga, establecida por la Resolución 194/2026. La normativa original ya contemplaba esa obligación para las beneficiarias del Programa Sumar alcanzadas por la falta de información automatizada. La nueva resolución mantiene ese criterio sin introducir cambios sobre el procedimiento.

La continuidad del trámite presencial responde exclusivamente a la ausencia de datos disponibles para el cruce automático entre los sistemas del Ministerio de Salud y ANSES.

Requisitos para tramitar la Asignación por Embarazo en las oficinas de ANSES

La Asignación por Embarazo para Protección Social puede solicitarse a partir de las 12 semanas de gestación. El trámite se realiza de forma presencial con turno previo en una oficina de ANSES.

Las solicitantes deben encontrarse desocupadas, desempeñarse como trabajadoras informales, ser monotributistas sociales o personal de casas particulares. Las trabajadoras en relación de dependencia y las monotributistas del régimen general deben gestionar la Asignación Familiar por Prenatal, ya que se trata de una prestación diferente.

Las beneficiarias también deben estar inscriptas en el Programa SUMAR y no contar con obra social, salvo las excepciones previstas por la normativa. Además, las personas argentinas o naturalizadas deben presentar el DNI vigente. En el caso de las extranjeras, se exige acreditar al menos tres años de residencia en el país.

Para completar el trámite, ANSES solicita la siguiente documentación:

DNI actualizado de la persona gestante

formulario de Solicitud de Asignación por Embarazo para Protección Social (PS 2.67) con los rubros 1 y 3 completos y la firma del médico tratante

constancia de inscripción al Programa SUMAR, aunque los datos pueden encontrarse cargados automáticamente si los controles médicos ya fueron registrados

Antes de asistir a la oficina, las solicitantes deben ingresar a mi ANSES para verificar que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados. Luego corresponde solicitar un turno en ANSES para concurrir a la delegación seleccionada con toda la documentación requerida y finalizar la gestión.