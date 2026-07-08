Advertencia ANSES sobre estafas: qué hacer en estos casos y cómo prevenirlas

El organismo reforzó sus alertas ante el crecimiento de engaños telefónicos y digitales, que buscan obtener datos personales y bancarios de los beneficiarios.

ANSES recordó que todos los trámites son gratuitos y nunca solicita claves ni información bancaria por mensajes o llamadas.

ANSES volvió a advertir a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales por el incremento de las estafas, que usan el nombre del organismo para obtener datos personales, claves de acceso e información bancaria.

Desde el organismo remarcaron que nunca solicitan claves personales, datos bancarios, números de tarjeta, códigos de seguridad ni información confidencial por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto o aplicaciones. Tampoco piden pagos para acceder a una prestación o agilizar un trámite. Ante cualquier comunicación de ese tipo, la recomendación es cortar el contacto inmediatamente y no compartir ningún dato.

La advertencia llega en un momento en el que miles de personas consultan el calendario de pagos, los aumentos de haberes y los distintos beneficios que administra ANSES. Los delincuentes suelen aprovechar ese contexto para ofrecer supuestos bonos extraordinarios, actualizaciones de datos o pagos pendientes con el fin de generar confianza y obtener información sensible de las víctimas.

Las maniobras comparten un mismo mecanismo . Una persona se comunica con el beneficiario y afirma ser empleada de ANSES . A partir de ahí informa sobre un supuesto bono, un pago extraordinario, una actualización obligatoria de datos o un beneficio especial que requiere una gestión inmediata.

El objetivo es convencer a la víctima de entregar datos personales o ingresar a una página falsa . En otros casos, los estafadores solicitan códigos de verificación enviados por SMS o WhatsApp, información que luego utilizan para acceder a cuentas bancarias, modificar contraseñas o concretar distintos tipos de fraude.

Otra modalidad frecuente consiste en enviar enlaces por correo electrónico o mensajes de texto que aparentan pertenecer a ANSES. Al ingresar, el usuario encuentra formularios muy similares a los oficiales donde se le solicita el CUIL, la Clave de la Seguridad Social o datos bancarios. Esa información termina en manos de los delincuentes.

También se detectaron publicaciones patrocinadas en redes sociales que prometen beneficios económicos inexistentes y redirigen a sitios fraudulentos. Desde ANSES aclararon que cualquier promoción de este tipo debe verificarse exclusivamente mediante sus canales oficiales.

Qué recomienda ANSES para evitar caer en una estafa

El organismo difundió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de sufrir este tipo de fraudes. La principal es no brindar nunca datos personales, bancarios o claves de seguridad mediante llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos o redes sociales. Ningún empleado de ANSES está autorizado a solicitar esa información.

Además, ANSES aconseja no modificar las claves del home banking por indicación de terceros durante una llamada telefónica. Esa práctica es una de las estrategias más usadas por los delincuentes para tomar el control de cuentas bancarias. Otra recomendación importante es no publicar información personal en redes sociales.

El organismo también recordó que todos los trámites son completamente gratuitos. No existen gestores autorizados ni personas que puedan acelerar el otorgamiento de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH, Prestación por Desempleo o cualquier otro beneficio mediante un pago. Quien solicite dinero en nombre de ANSES está intentando realizar una estafa.

Cuáles son los únicos canales oficiales para hacer trámites y denuncias

ANSES reiteró que las únicas vías habilitadas para realizar consultas y gestiones son la línea telefónica gratuita 130, Mi ANSES y el servicio de Atención Virtual. Cualquier comunicación proveniente de otros números, perfiles o sitios web debe ser considerada sospechosa hasta verificar su autenticidad.

Si una persona recibe un llamado o mensaje sospechoso, la recomendación es no responder, no ingresar a enlaces y verificar la información directamente desde los canales institucionales. Esa comprobación puede evitar el robo de datos personales.

En caso de haber sido víctima de una estafa o de detectar un intento de fraude, ANSES permite realizar la denuncia desde Mi ANSES, en la sección "Denuncias y Reclamos". También puede efectuarse llamando al 130 o de manera presencial en la sede ubicada en Avenida Paseo Colón 329, quinto piso, CABA.