¿Hay préstamos de ANSES en 2026? La advertencia clave para jubilados y AUH

Conocé la información vigente del organismo previsional, para alertar a sus usuarios sobre posibles estafas o maniobras peligrosas

ANSES no otorga préstamos y cualquier ofrecimiento realizado en su nombre debe ser considerado una maniobra fraudulenta.

Las maniobras fraudulentas se presentan en todas las áreas de la tecnología, y las gestiones relacionadas con el organismo previsional, no quedan atrás. Las estafas ocurren a través de llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp o publicaciones en redes sociales, que prometen préstamos en nombre de ANSES . El objetivo de esas comunicaciones consiste en obtener información personal y datos bancarios de las víctimas.

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Por eso, el organismo recordó que el programa de créditos dejó de estar vigente y pidió a los beneficiarios mantenerse atentos ante cualquier ofrecimiento que utilice el nombre de ANSES para promocionar financiamiento.

ANSES confirmó que no entrega préstamos personales a ninguno de los grupos que perciben prestaciones del organismo . La aclaración alcanza a jubilados, pensionados, titulares de la AUH y beneficiarios de las asignaciones familiares del SUAF.

La advertencia surgió luego de la aparición de numerosos casos denunciados por personas que recibieron ofertas falsas de supuestos prestamistas. Esas comunicaciones utilizan la imagen del organismo para intentar engañar a los beneficiarios.

Los estafadores suelen contactar a las víctimas mediante distintos canales. Entre las modalidades detectadas aparecen:

llamados telefónicos

mensajes de WhatsApp

publicaciones en redes sociales

Los mensajes prometen créditos con condiciones favorables para captar el interés de los beneficiarios. Según ANSES, esa modalidad busca obtener datos personales y bancarios con fines fraudulentos.

Cuál es el decreto que eliminó los Préstamos ANSES

El programa Préstamos ANSES dejó de existir, tras la entrada en vigencia del Decreto 421/2025. Esa norma eliminó la posibilidad de acceder a créditos otorgados por el organismo previsional. Desde entonces, ANSES no ofrece financiamiento para jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH, ni titulares de asignaciones familiares del SUAF.

La eliminación del programa implica que cualquier propuesta de préstamo atribuida al organismo debe considerarse falsa. ANSES reiteró que no realiza llamados, no envía mensajes ni publica ofertas de créditos destinadas a sus beneficiarios.

Dónde pueden pedir créditos los jubilados y beneficiarios de AUH actualmente

El Gobierno sostuvo que el financiamiento debe quedar en manos del sector privado. Esa postura implica que los beneficiarios de ANSES que necesiten un préstamo deben consultar las opciones disponibles en entidades bancarias.

Los jubilados, pensionados, titulares de la AUH y beneficiarios del SUAF pueden solicitar información directamente en los bancos, que ofrecen líneas de crédito para esos segmentos. ANSES recordó que el organismo no participa en esas operaciones y tampoco actúa como intermediario entre los bancos y los beneficiarios.

¿El Gobierno piensa reincorporar los créditos de ANSES?

Las autoridades nacionales manifestaron en distintas oportunidades que no existe intención de restablecer el programa de Préstamos ANSES. La posición oficial mantiene el criterio de que los créditos personales deben ser otorgados por el sistema financiero privado.

El Congreso Nacional recibió un proyecto de ley que propone crear el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas. La iniciativa plantea que ANSES vuelva a conceder préstamos de hasta $1.500.000, para cancelar deudas con tarjetas de crédito y prestadores no bancarios. El proyecto todavía no recibió tratamiento legislativo. Los legisladores tampoco definieron una fecha para debatir la propuesta.

La posibilidad de que la iniciativa avance aparece reducida debido a la postura del oficialismo sobre el uso de los recursos del organismo previsional para financiar créditos personales.