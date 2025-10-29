El Gobierno actualizó los aranceles para servicios destinados a personas con discapacidad







La medida, oficializada por la Jefatura de Gabinete, se aplicará de manera escalonada entre octubre y diciembre de 2025, con el objetivo de acompañar el aumento de los costos del sector y brindar mayor previsibilidad al sistema.

La Agencia Nacional de Discapacidad LR Chivilcoy

Según informó el organismo, el incremento abarcará diversas modalidades y tipos de prestaciones contempladas en el nomenclador nacional, que sirve como referencia para instituciones públicas y privadas. Aunque no se detallaron los porcentajes por categoría, el ajuste acumulado llegará hasta un 35% hacia fin de año.

Desde la ANDIS señalaron que el aumento busca sostener la calidad de los servicios y garantizar la continuidad de las prestaciones en internaciones, transporte especializado, acompañamiento educativo y laboral, atención médica y programas de rehabilitación.

Además, remarcaron que la actualización permitirá mantener los valores de las prestaciones por encima de la inflación estimada para 2026, aportando estabilidad a las relaciones entre prestadores, obras sociales y el Estado.

El ajuste del nomenclador constituye una herramienta central para la financiación del sistema, ya que determina los valores reconocidos por el Programa Federal Incluir Salud y otros organismos financiadores. Con esta medida, el Gobierno procura reforzar la sustentabilidad del sistema de atención a la discapacidad y ordenar los mecanismos de actualización económica del sector.

