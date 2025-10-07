SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
7 de octubre 2025 - 07:58

ANDIS restituyó pensiones por discapacidad en Formosa por orden judicial

La medida, dispuesta por el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, deja sin efecto las suspensiones de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y ordena reanudar los pagos a los beneficiarios alcanzados por una cautelar del Juzgado Federal N° 2 de Formosa.

ANDIS oficializó la restitución de pensiones en Formosa.&nbsp;

ANDIS oficializó la restitución de pensiones en Formosa. 

La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, fue firmada por el interventor Alejandro Alberto Vilches y dispone además la reanudación de los pagos correspondientes a las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral que habían sido suspendidas.

Informate más

La decisión se adopta tras la resolución de la Jueza Federal María Belén López Macé, del Juzgado Federal N° 2 de Formosa, que ordenó al Estado Nacional y a la ANDIS restablecer en 24 horas las pensiones retenidas en esa provincia. La medida cautelar fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Resistencia.

ANDIS 2
La restituci&oacute;n se public&oacute; en el Bolet&iacute;n Oficial.

La restitución se publicó en el Boletín Oficial.

Los plazos otorgados por ANDIS

Asimismo, la ANDIS otorgó un plazo de 90 días hábiles para que los titulares de las pensiones regularicen su situación administrativa a fin de posibilitar una evaluación técnica integral por parte del organismo.

La resolución también instruye a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a reactivar los pagos y a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación a notificar a los beneficiarios.

El Gobierno bajó pensiones por discapacidad

Personas a las que les falta un brazo o una pierna; madres y padres de niños neurodivergentes o con síndrome de Down; hombres y mujeres que sufrieron algún accidente y los dejó incapacitados para poder trabajar, denuncian que el Gobierno les quitó la pensión por discapacidad sin previo aviso.

En muchos casos, cuando van a consultar a alguna sede de ANDIS -luego hacer varias horas de cola- se enteran que les habían enviado una carta documento para auditarlos, pero que nunca les llegó. La misma situación están viviendo los más de 1200 prestadores registrados en la Agencia.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias