Mar del Plata y la Costa Atlántica sufrió un apagón masivo que afectó a miles de vecinos + Agregar ámbito en









El corte generó severas complicaciones en el inicio de la jornada para comercios, transporte y servicios esenciales.

Apagón masivo en Mar del Plata. Captura de Pantalla

Un masivo corte de energía eléctrica afectó este domingo a Mar del Plata y a gran parte de la Costa Atlántica. La interrupción del suministro comenzó alrededor de las 07:00 y golpeó a casi toda la ciudad balnearia junto a localidades vecinas abastecidas por la red provincial. El sorpresivo apagón generó severas complicaciones desde temprano, perjudicando el funcionamiento de semáforos, la actividad comercial y la prestación de servicios esenciales.

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La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) reportó que el apagón fue causado por una falla en el sistema de transporte. Sus cuadrillas técnicas ya trabajan en el lugar para identificar el origen del problema y restablecer el servicio de forma progresiva.

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Durante el operativo de reparación, cientos de usuarios utilizaron las redes sociales para reportar el apagón en diversos barrios de Mar del Plata y en otras ciudades. Los reclamos que inundaron las plataformas digitales no solo apuntaban a la falta de luz, sino también a las masivas fallas en los servicios de internet y telefonía que incomunicaron a la región.

Aunque la distribuidora evitó dar un horario preciso para la solución definitiva y pidió seguir los canales oficiales mientras continuaban las tareas, el panorama comenzó a aliviarse hacia las 9:00 de la mañana. A partir de esa hora, el suministro eléctrico empezó a restablecerse y normalizarse de manera escalonada en los sectores afectados.