Catástrofe por terremotos en Venezuela: fuerte réplica en Caracas de 5,1 vuelve a golpear al país

Una fuerte réplica sísmica se produjo este lunes por la mañana en la zona central de Venezuela, severamente afectada por el doble terremoto que asoló al país la semana pasada.

Una fuerte réplica sísmica se produjo este lunes por la mañana en la zona central de Venezuela, severamente afectada por el doble terremoto que asoló al país el pasado 24 de junio.

A cinco días de los dos terremotos que se sintió en Venezuela y que provocó hasta el momento 1.450 muetos , en las primeras horas de este lunes se sintió una nueva réplica en de magnitud 4 en Caracas. El episodio se registró minutos después de las 7, hora local. “Se nos movió el piso”, relataron trabajadores en primera persona con el periodista Adrián Salonia, corresponsal de C5N en territorio venezolano y agregaron: “Fue algo rápido. Estábamos esperando a que abran las puertas del restaurante donde trabajamos y lo sentimos”.

“Sentí a réplica cuando estaba atendiendo a una persona para hacerle entrega de insumos, ya que somos un centro de acopio, y en ese momento se activaron las alarmas en la base aéreas La Carlota, escuchamos que se activaron las alarmas de las ambulancias y sentimos el movimiento acá ”, detalló otro trabajador.

Autoridades venezolanas confirmaron que hasta el momento se registraron 1.450 muertos y más de 3.000 heridos.

Luego de que dos terremotos de 7,2 y 7,5 sacudieran a Venezuela el miércoles pasado , y llegaran las primeras dotaciones de ayuda internacional , el número de muertos ya llegó a 1.450 . Así lo confirmó este domingo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, quien presentó un nuevo parte actualizado sobre la tragedia que dejaron los sismos.

El funcionario del gobierno provisional de Delcy Rodríguez habló en conferencia de prensa y dio los números actualizados de la dramática situación en Venezuela. Hasta el momento se registraron 1.450 fallecidos y 3.150 heridos, a lo que se suman 12.721 damnificados y 774 edificaciones afectadas con 512 réplicas de los sismos.

Nuevo parte actualizado de muertos y heridos por los terremotos en Venezuela

"En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia", señaló Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, reportó que el número de heridos es de 3.150, hay 12.721 personas damnificadas por los sismos y 774 edificios afectados o colapsados.