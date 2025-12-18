El gobierno bonaerense aprobó el programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 + Seguir en









La iniciativa se desarrollará del 2 al 30 de enero, garantizará la continuidad del Servicio Alimentario Escolar y alcanzará a niños desde los 3 años, estudiantes con discapacidad y jóvenes en contextos de encierro

La iniciativa estará destinada a niños y niñas desde los 3 años, adolescentes y jóvenes en edad escolar, e incluye de manera expresa a estudiantes de la modalidad de Educación Especial.

El gobierno bonaerense oficializó este jueves la implementación del Programa Escuelas Abiertas en Verano, que se desarrollará entre el 2 y el 30 de enero de 2026 en todo el territorio provincial. La medida quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta N° 6207-DGCYE-2025, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires y firmada por el exdirector general de Cultura y Educación, Alberto Estanislao Sileoni.

La propuesta, que se implementa de manera ininterrumpida desde el año 2000, se articula entre la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y tiene como objetivo garantizar los derechos a la educación, la recreación y la alimentación durante el receso escolar de verano.

Continuidad del SAE Según establece la resolución, el programa asegura la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE) -que alcanza a más de 2.500.000 niños, niñas y adolescentes- durante enero, incluyendo colación y almuerzo, y prevé la transferencia de recursos a los Consejos Escolares para la provisión de agua potable y artículos de limpieza en las sedes donde se desarrollen las actividades.

También participarán estudiantes privados de la libertad ambulatoria, que cursan su escolaridad en establecimientos penitenciarios bonaerenses y federales, así como en centros cerrados de detención, recepción y contención donde funcionan instituciones educativas dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación.

La coordinación operativa del programa estará a cargo de la Dirección de Educación Física, dependiente de la Subsecretaría de Educación, que articulará acciones con la Dirección de Educación Artística y la Dirección de Ámbitos del Desarrollo de la Educación, cuando corresponda. Para su implementación, se conformará una Unidad Educativa de Gestión Provincial, integrada por distintas áreas del sistema educativo, entre ellas la Subsecretaría de Educación, la Subsecretaría de Planeamiento, la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos, la Dirección de Educación Especial, la Dirección de Inspección General y la Dirección Provincial de Consejos Escolares. En cada distrito continuarán funcionando las Unidades Educativas de Gestión Distrital, responsables de planificar, organizar y monitorear las propuestas institucionales y los proyectos locales. El gasto que demande el desarrollo del programa será imputado al presupuesto vigente al momento de la ejecución, correspondiente al ejercicio 2026. La resolución fue refrendada por la vicepresidenta primera del Consejo General de Cultura y Educación, Mariana Judit Galarza, y los subsecretarios Diego Hernán Turkenich, Diego Born y Pablo Urquiza.