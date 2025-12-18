Donald Trump denunció que el régimen de Nicolás Maduro le quitó derechos petroleros a EEUU y escala la tensión en el Caribe

La tensión entre EEUU y Venezuela sigue en franco crecimiento, con el fantasma de una intervención terrestre en el horizonte. Antes de la denuncia, el presidente norteamericano había anunciado un bloqueo total a los buques petroleros del país latinoamericano.

En una jornada marcada por la solemnidad en la base aérea de Dover, Delaware, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , endureció su retórica contra el régimen de Nicolás Maduro, a quien denunció por quitarles los derechos petroleros. En ese escenario, advirtió: "Los queremos de vuelta".

"Teníamos mucho petróleo allí, expulsaron a nuestras empresas, y los queremos de vuelta", agregó. Trump analizó la situación en medio de un acto donde recibió los restos de tres ciudadanos estadounidenses caídos en Siria. Allí, el mandatario republicano vinculó directamente la seguridad nacional con la recuperación de activos energéticos que, según su visión, fueron arrebatados ilegalmente .

Consultado sobre el alcance de las recientes medidas de presión, el presidente de EEUU fue tajante al definir la situación actual: “Es un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar . No se olviden que nos quitaron nuestros derechos energéticos, nos quitaron el petróleo hace mucho tiempo, y lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron de forma ilegal ”.

Para Trump, la avanzada sobre Caracas tiene un objetivo de reparación patrimonial. Al ser consultado sobre el horizonte de su estrategia, afirmó que busca: “ Recuperar tierras, derechos petroleros, lo que sea que tuviéramos nos lo quitaron porque teníamos a un presidente que tal vez no estaba mirando . Lo queremos de vuelta”.

Bajo esta lógica, la administración republicana interpreta que la salida de las petroleras estadounidenses de suelo venezolano no fue un proceso soberano, sino una expulsión que debe ser revertida.

El bloqueo de Donald Trump a Venezuela

El presidente norteamericano oficializó - el pasado martes - el bloqueo absoluto a todos los buques petroleros que operen con Venezuela, en un contexto de máxima tensión con Nicolás Maduro. Esta medida se encuadra en lo que Washington define como la operación naval de la Armada estadounidense "más grande de la historia de Sudamérica".

A través de su red social Truth Social, el mandatario acusó al régimen venezolano de haberle robado a EEUU “petróleo, tierras y otros activos” y lanzó una advertencia directa: de no concretarse la devolución, “la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto”. Según Trump, Maduro está “utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

Esta caracterización derivó en una decisión administrativa de alto impacto: la designación del régimen venezolano como “una organización terrorista extranjera”, etiqueta que justifica el despliegue militar en el Caribe. Por tal motivo, el magnate fue explícito: “Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”.

En paralelo a la asfixia económica, Trump vinculó la crisis con la agenda migratoria interna, señalando que los “inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden” están siendo deportados “a un ritmo acelerado”.

“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente”, concluyó el mandatario. La ofensiva se da bajo el paraguas de la “Operación Lanza Sur”, iniciada el 13 de noviembre de 2025, con la consigna de “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental”.