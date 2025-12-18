Confirmaron la sede de la Finalissima Selección argentina vs España: dónde se jugará + Seguir en









La FIFA ultimó los detalles sobre el gran partido que enfrentará a los campeónes de América y Europa.

Confirmaron la sede de la Finalissima Selección argentina vs España: dónde se jugará Qatar 2022

A meses de la nueva Copa del Mundo, la expectativa está por un partido trascendental que se jugará poco tiempo antes: la Finalissima. Esta semana se confirmó que Argentina y España se enfrentarán en marzo de 2026, en Qatar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Y ahora, la FIFA, en acuerdo con la UEFA y Conmebol, confirmó el estadio, un buen recuerdo para la Selección nacional. La gran final entre los campeones de América y Europa se disputará en el Lusail Stadium, donde la "Albiceleste" salió campeón del mundo en 2022, ante Francia.

image El recinto está ubicado en Doha, la capital de Qatar, y tiene capacidad para 88.966 personas. Fue inaugurado hace tres años para la primera Copa del Mundo en Medio Oriente.

En dicho estadio la Selección argentina ya disputó 4 partidos en total: 0-1 ante Arabia Saudita, 2-2 ante Países Bajos, 3-0 ante Croacia y 3-3 ante Francia.