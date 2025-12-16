Educación superior: el Gobierno autorizó de forma definitiva al Instituto Universitario River Plate

La autorización quedó formalizada a través del Decreto 889/2025, publicado en el Boletín Oficial, tras una evaluación favorable de la CONEAU y la intervención del Ministerio de Capital Humano.

El Gobierno otorgó la autorización definitiva para que el Instituto Universitario River Plate funcione como institución universitaria privada en su sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 889/2025 , publicado en el Boletín Oficial .

Según se detalla en los considerandos de la norma, la decisión se adoptó a partir de una solicitud presentada por la propia institución , que contaba con un reconocimiento provisorio desde el año 2010 . El trámite se completó de acuerdo con la normativa vigente y los decretos reglamentarios que rigen el sistema universitario argentino.

En su artículo primero , el decreto establece la autorización definitiva “ al Instituto Universitario River Plate, con domicilio legal en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta N° 7597 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , a funcionar como institución universitaria privada”, en el marco de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Educación Superior N° 24.521 .

El expediente elevado incluyó información sobre la estructura institucional , los objetivos académicos , el funcionamiento administrativo y académico y la composición del cuerpo docente . La documentación fue analizada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) , organismo encargado de verificar el cumplimiento de los estándares académicos, financieros y edilicios.

En ese sentido, la CONEAU emitió un dictamen favorable , luego de realizar las evaluaciones correspondientes y remitir las actuaciones al organismo descentralizado que funciona en la órbita del Ministerio de Capital Humano .

La normativa también precisó que el proceso contó con la intervención de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que consideró que los aspectos señalados por la CONEAU podrán resolverse “en el marco de los procedimientos periódicos de autoevaluación institucional y evaluación externa previstos por la legislación vigente”.

El decreto destacó además que la oferta académica del Instituto está orientada al deporte y la educación corporal, con una propuesta formativa vinculada a la investigación científica, la innovación y el desarrollo de conocimientos específicos en esas áreas. Las carreras fueron aprobadas tras constatar que responden a demandas sociales, culturales y profesionales relacionadas con el ámbito deportivo.

En los fundamentos de la evaluación, la CONEAU sostuvo que “la denominación del instituto guarda correspondencia con el desarrollo de las áreas disciplinares previstas en el proyecto institucional” y que tanto la misión como la visión resultan coherentes con los objetivos propuestos.

El informe también remarcó que no existen objeciones sobre la responsabilidad moral, financiera y económica de los integrantes de la entidad solicitante y que el estatuto se ajusta a la Ley de Educación Superior N° 24.521 y al Decreto N° 576/96, sin generar impedimentos para el normal desarrollo de las funciones universitarias.

Por último, la comisión evaluadora destacó que el cuerpo académico cuenta con la formación y los antecedentes necesarios para desarrollar tareas de docencia, investigación y extensión, aunque recomendó continuar fortaleciendo la titulación y dedicación docente para mejorar la estabilidad institucional y la proyección académica.