El gobierno confirmó el monto de la AUH en septiembre 2025: ¿Qué pasará con la Tarjeta Alimentar?

Los pagos llegan con cambios en el noveno mes del año, ya se definieron los valores actualizados y cómo se acreditarán.

El monto de la AUH de ANSES para septiembre 2025 ya está confirmado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los valores que regirán a partir del mes de septiembre para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo . El anuncio también aclaró cómo quedará el esquema de la Tarjeta Alimentar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estas medidas van a afectar directamente a millones de hogares que dependen de estas prestaciones para sostener su consumo día a día. Aunque hubo ajustes en algunos beneficios, no todos recibieron actualización en este mes.

Con la nueva actualización, la Asignación Universal por Hijo se aumenta de $112.942 a $115.087 . Sin embargo, como pasa mes a mes, ANSES retiene un 20% del total hasta que las familias presenten la Libreta. Así que en realidad, el pago efectivo va a ser de $92.070 por hijo .

En paralelo, también se modificaron los importes para quienes reciben la AUH por discapacidad , que sube de $367.757 a $374.744 . Este incremento es parte, como siempre, de la política de movilidad de las asignaciones, que busca mantener los ingresos más o menos a la altura de las variables económicas del país.

A diferencia de la AUH, el programa Tarjeta Alimentar no va a tener modificaciones en el mes de septiembre. Según la información oficial, los montos quedan congelados respecto de meses anteriores. Los valores que siguen vigentes son:

$52.250 para familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad.

para familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad. $81.936 para quienes tengan dos hijos.

para quienes tengan dos hijos. $108.062 para hogares con tres hijos o más.

El beneficio se acredita de manera automática en la misma fecha del cobro de la asignación o pensión, sin que sea necesario realizar trámites adicionales.

Este programa alcanza a los siguientes grupos: titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive, mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo y beneficiarias de Pensiones No Contributivas por maternidad de siete hijos o más.

Para no perder la ayuda, es fundamental que las personas mantengan sus datos personales y los del grupo familiar actualizados en la plataforma Mi ANSES.