Todavía quedan jubilados de ANSES sin cobrar sus haberes de agosto 2025: el día de pago, según el número de DNI

Desde que inició el mes, ANSES está pagando sus prestaciones según el orden establecido en el calendario de pagos. Descubrí cuándo te toca cobrar.

El calendario de pagos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) inició el 8 de agosto. Desde esa fecha, de forma diaria se deposita en la cuenta de los titulares correspondientes en el orden establecido, excluyendo feriados y fines de semana.

Este cronograma siempre se ordena según la terminación del DNI de cada titular para asignar las fechas de pago, además de jerarquizar las prestaciones según necesidad financiera de cada grupo.

Para el octavo mes del año 2025 se acordó un 1,62% de aumento en concordancia con lo establecido en la formula de movilidad vigente hasta el momento. Esta se incluye en el Decreto 274/24, que fija de forma mensual aumentos en las prestaciones de ANSES que tomen como referencia el índice inflacionario que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informa bimestralmente. En el caso de los haberes previsionales, los montos quedaron de la siguiente manera:

El bono extraordinario de $70.000 está destinado para aquellos que perciban la mínima o menos de la mínima. En el caso de aquellos que perciben un poco más, se calcula un proporcional con el objetivo de que se llegue a un tope de $384.305,37.

En este sentido los que perciben el bono son los titulares de la PUAM, PNC y jubilaciones mínimas. Los que perciben la jubilación máxima no están contemplados en este beneficio ya que superan por mucho el piso al que se busca llegar con el bono.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente a agosto 2025 para jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas.

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

Ya cobraron:

DNI terminado en 0: 8 de agosto

DNI terminado en 1: 11 de agosto

DNI terminado en 2: 12 de agosto

DNI terminado en 3: 13 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: 14 de agosto

DNI terminado en 6: 18 de agosto

DNI terminado en 7: 19 de agosto

Aún no cobraron:

DNI terminado en 8: 20 de agosto

DNI terminado en 9: 21 de agosto

Pensiones no contributivas (ya cobraron)

DNI terminado en 0 y 1: 8 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: 14 de agosto

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo (aún no cobraron)