El gobierno de Milei confirmó el monto final que depositará ANSES para los jubilados que cobran la mínima en septiembre 2025

El organismo previsional informó el aumento de las jubilaciones tras el índice de inflación de julio publicado el 13 de agosto pasado.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , estableció los valores actualizados de las jubilaciones y pensiones para septiembre de 2025 . El ajuste del 1,9% se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio 2025. Este incremento se enmarca en el sistema de movilidad jubilatoria vigente desde 2024, que actualiza las prestaciones según la variación de precios de dos meses anteriores.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los datos oficiales el 13 de agosto, lo que permitió determinar los nuevos valores. Además, el gobierno nacional ratificó el pago del bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios de haberes mínimos, como parte de las medidas de protección del poder adquisitivo frente a la inflación.

Los nuevos valores de las prestaciones jubilatorias para septiembre de 2025 quedaron definidos de la siguiente manera:

El aumento del 1,9% se aplicó a todas las prestaciones según lo establecido por el Decreto 274/24 , que vincula los ajustes al IPC de dos meses anteriores.

Cómo se cobra el bono de $70.000 de ANSES

El bono extraordinario de $70.000 se deposita automáticamente junto con el haber jubilatorio según el siguiente criterio:

Bono completo de $70.000 : Para quienes perciben hasta $320.277,17 (jubilación mínima)

: Para quienes perciben hasta $320.277,17 (jubilación mínima) Bono proporcional : Para quienes cobran entre $320.277,18 y $390.277,16 (completa hasta alcanzar los $390.277,17)

: Para quienes cobran entre $320.277,18 y $390.277,16 (completa hasta alcanzar los $390.277,17) Sin bono: Para quienes superan los $390.277,17

El pago se realiza según el cronograma habitual de ANSES, que distribuye los depósitos durante el mes según la terminación del DNI del beneficiario. Los jubilados pueden consultar la fecha exacta de cobro a través de la aplicación mi ANSES o en el sitio web oficial del organismo.

El bono se acredita junto con el haber mensual sin necesidad de trámites adicionales