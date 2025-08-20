ANSES depositará $322.000 en la última semana de agosto 2025

La entidad confirmó el calendario de pagos de un beneficio que acompaña a quienes están despedidos y buscan reinsertarse en el mercado laboral.

El trámite para solicitar esta prestación se puede realizar a través del sitio web "mi ANSES" o en una oficina presencial con turno previo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) sigue siendo uno de los pilares fundamentales en el respaldo económico de quienes están atravesando una situación de despido. A través de la Prestación por Desempleo , brinda un sostén financiero a quienes perdieron su empleo, permitiendo que puedan cubrir sus necesidades básicas mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral .

El monto de este beneficio se calcula en base a los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes. Y desde el viernes 22 de agosto , la entidad activa los pagos correspondientes a este mecanismo, programando la acreditación para el último tramo del mes.

El proceso para acceder a la ayuda, por su parte, solo requiere reunir la documentación necesaria y presentarla ante el organismo previsional de forma virtual o en una oficina de atención presencial con turno previo.

La Prestación por Desempleo es una ayuda previsional tiene como objetivo beneficiar a los trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa justificada, por finalización de contrato o por motivos ajenos a su voluntad, o estén en situación de desempleo, según lo establecido en la Ley N.º 24.013 .

Para solicitar este beneficio, tenés que comenzar el trámite dentro de los 90 posteriores al despido y deberás presentar ante ANSES la siguiente documentación:

DNI (original y copia).

Documentación que compruebe el desempleo (original y copia), según el caso: Despido sin justa causa : telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador. Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador : nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra. Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador. No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido. Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción. En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud. Recordá que, si hubo un cruce de telegramas con tu empleador y te consideraste despedido, deberás realizar un trámite previo.



Quiénes pueden acceder

Para acceder al cobro, los trabajadores deben haber realizado aportes al sistema previsional por un tiempo mínimo antes de quedar desempleados. Además, deberán cumplir con estos requisitos:

Trabajadores permanentes : haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

: haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales y de temporada : haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el año previo a la finalización del trabajo.

: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el año previo a la finalización del trabajo. Trabajadores de la construcción: deben tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los dos años anteriores al despido o finalización de obra.

Cómo tramitar la prestación por desempleo

Trámite online

Ingresá al sitio web "mi ANSES" con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccioná el apartado “Atención Virtual”. Hacé clic en la opción “Prestación por Desempleo”. Indicá el tipo de relación laboral que se tenía antes de quedar sin trabajo. Cargá tu DNI y la documentación requerida (como telegrama de despido o carta de renuncia). Completá la declaración jurada que solicita el sistema. Confirmá el envío y guardar el comprobante del trámite iniciado.

Trámite presencial

Solicitar un turno previo en la plataforma oficial de ANSES. Acudir el día asignado a la oficina elegida y presentar tu DNI junto con los documentos que acrediten la finalización del vínculo laboral. Entregá la documentación al personal del organismo, que validará los datos y abrirá el expediente.

Monto de la prestación por desempleo de ANSES

El monto de esta prestación social se calcula en base a los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes. ANSES confirmó que el cobro mínimo será corresponde al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), mientras que el monto máximo no superará el 100% del SMVM.

Desde el 1 de agosto de 2025, los valores mínimos y máximos de la prestación se establecieron de la siguiente manera:

Monto mínimo: 50% del SMVM, es decir, $161.100 .

. Monto máximo: 100% del SMVM, es decir, $322.200.

El cobro, por su parte, se realiza a través de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social. Esta cuenta es gestionada directamente por ANSES en una entidad bancaria, lo que permite al beneficiario acceder a su dinero de manera segura y sin costos adicionales.

En un primer momento, el beneficiario puede retirar el monto asignado por ventanilla en la sucursal indicada. Luego, el banco le entregará una tarjeta de débito, con la cual podrá operar en cajeros automáticos, realizar compras y utilizar sus servicios digitales.

Cuándo cobro la prestación por desempleo en agosto 2025