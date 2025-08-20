Aumento y bono confirmado: los montos de las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre 2025

En septiembre se aplicará una nueva suba junto con un refuerzo extraordinario que va a impactar en las prestaciones del organismo previsional.

Con el mes de septiembre a la vuelta de la esquina, la actualización de los haberes vuelve a estar en el centro de la agenda económica. Al estar en un momento en el que la inflación pega constantemente contra el bolsillo, el organismo previsional determinó un aumento de los montos.

Además de las prestaciones, también en el noveno mes del año se confirma el refuerzo extraordinario que ya venía otorgándose. La medida intenta sostener el poder de compra de jubilados, pensionados y beneficiarios de otras prestaciones, en medio de la variación de precios.

El aumento para septiembre alcanza a todas las categorías incluidas dentro del sistema nacional de ANSES. Los valores definidos quedan de la siguiente manera:

El ajuste mensual se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) , que en julio registró un aumento del 1,9%. En términos interanuales, la suba acumulada ronda el 366%.

Cómo se cobra el bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 continúa siendo un gran apoyo para quienes perciben las jubilaciones y pensiones mínimas. Este refuerzo se acredita de manera automática en la misma fecha en que se deposita el haber mensual, sin necesidad de trámites adicionales.

El beneficio alcanza en su totalidad únicamente a quienes cobran el mínimo. Para quienes perciben montos superiores, el extra se paga de forma proporcional hasta llegar al tope de $390.277,18. Por encima de ese umbral, ya no se recibe el refuerzo.

Cabe destacar que el monto del bono permanece congelado desde marzo de 2024, lo que limita su efecto real frente a la aceleración de precios.