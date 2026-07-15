El calendario nacional de feriados no depara más sorpresas en julio desde la última fecha patria que fue una jornada de descanso para todo el país. Sin embargo, a nivel local existe un día de beneficio para muchos trabajadores y estudiantes, quienes podrán disfrutar de un asueto que no todos conocían.
El Gobierno decretó feriado el 16 de julio de 2026: quiénes podrán disfrutarlo
Finalmente, muchos afortunados podrán aprovechar un asueto que les permitirá tener un descanso durante la semana.
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El mismo no abarcará a toda la nación, pero sí afectará a muchos vecinos de Buenos Aires. Quienes habiten en estos municipios o localidades de la provincia podrán aprovecharlo para cortar la semana y llegar al fin de semana descansados.
A qué se debe el feriado del 16 de julio de 2026
Cabe remarcar nuevamente que esta jornada no formará parte del calendario nacional de feriados y su alcance será solo para la provincia de Buenos Aires. El jueves 16 de julio se celebra el día de la Virgen del Carmen, reconocida como la patrona de los marineros, pescadores, las Fuerzas Armadas, y es la patrona oficial de varias localidades y municipios.
Los partidos afectados por esta conmemoración serán:
- Carmen de Areco
- General Rodríguez
- Carlos Casares
- Benito Juárez
- Cañuelas
- Zárate
- General La Madrid
- Pellegrini
- Chivilcoy
- Lobería
- Las Flores
- Carmen de Patagones
Pero los municipios no son los únicos que celebran el día de su patrona. También habrá varias localidades que disfrutarán de un feriado el jueves 16 de julio:
- La Violeta
- El Socorro
- Mariano Benítez
- General Villegas
- Villa Saboya
- Necochea
- Dennehy
- Francisco Quiroga
- Pasteur
Finalmente, la localidad de 16 de Julio, del partido de Azul, arrastra otra particularidad. Tal como señala su nombre, en su caso el festejo llegará por el hecho de celebrar su aniversario fundacional.
Esto afectará, de momento, a la actividad del sector público y empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado no están exentos aún y podrán disfrutar de este asueto si sus empleadores así lo deciden.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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