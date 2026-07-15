El Gobierno decretó feriado el 16 de julio de 2026: quiénes podrán disfrutarlo + Agregar ámbito en









Finalmente, muchos afortunados podrán aprovechar un asueto que les permitirá tener un descanso durante la semana.

Esta jornada beneficiará a muchos afortunados. Freepik

El calendario nacional de feriados no depara más sorpresas en julio desde la última fecha patria que fue una jornada de descanso para todo el país. Sin embargo, a nivel local existe un día de beneficio para muchos trabajadores y estudiantes, quienes podrán disfrutar de un asueto que no todos conocían.

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El mismo no abarcará a toda la nación, pero sí afectará a muchos vecinos de Buenos Aires. Quienes habiten en estos municipios o localidades de la provincia podrán aprovecharlo para cortar la semana y llegar al fin de semana descansados.

Este asueto se convertirá en el alivio perfecto para que muchos afortunados puedan disfrutar de un merecido descanso. Freepik A qué se debe el feriado del 16 de julio de 2026 Cabe remarcar nuevamente que esta jornada no formará parte del calendario nacional de feriados y su alcance será solo para la provincia de Buenos Aires. El jueves 16 de julio se celebra el día de la Virgen del Carmen, reconocida como la patrona de los marineros, pescadores, las Fuerzas Armadas, y es la patrona oficial de varias localidades y municipios.

Los partidos afectados por esta conmemoración serán:

Carmen de Areco

General Rodríguez

Carlos Casares

Benito Juárez

Cañuelas

Zárate

General La Madrid

Pellegrini

Chivilcoy

Lobería

Las Flores

Carmen de Patagones Pero los municipios no son los únicos que celebran el día de su patrona. También habrá varias localidades que disfrutarán de un feriado el jueves 16 de julio:

La Violeta

El Socorro

Mariano Benítez

General Villegas

Villa Saboya

Necochea

Dennehy

Francisco Quiroga

Pasteur Finalmente, la localidad de 16 de Julio, del partido de Azul, arrastra otra particularidad. Tal como señala su nombre, en su caso el festejo llegará por el hecho de celebrar su aniversario fundacional. Esto afectará, de momento, a la actividad del sector público y empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado no están exentos aún y podrán disfrutar de este asueto si sus empleadores así lo deciden. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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