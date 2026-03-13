El Gobierno dio de baja a diez empresas de medicina prepaga: cuáles son + Seguir en









La Superintendencia de Servicios de Salud resolvió cancelar la habilitación de varias firmas que no cumplían con los requisitos para operar o no registraban actividad. Aseguran que la medida forma parte de una revisión del padrón del sector.

El Gobierno resolvió dar de baja a prepagas que no cumplían con los requisitos. Pexels

El Gobierno resolvió dar de baja a diez empresas de medicina prepaga que figuraban inscriptas en el registro oficial pero no cumplían con los requisitos exigidos para operar. La decisión fue oficializada a través de resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud publicadas en el Boletín Oficial.

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Según informaron desde el organismo, la medida forma parte de un proceso de revisión del padrón de prestadores con el objetivo de ordenar el sistema y garantizar que las entidades habilitadas cuenten con respaldo operativo y administrativo. Las auditorías detectaron que varias de las firmas no tenían afiliados, no prestaban servicios o no habían presentado la documentación obligatoria.

prepagas medicina salud El Gobierno resolvió dar de baja a prepagas que no cumplían con los requisitos. Depositphotos Desde la Superintendencia aclararon que la decisión no afecta a usuarios del sistema, ya que las compañías dadas de baja no se encontraban brindando cobertura al momento de las inspecciones. En ese sentido, explicaron que muchas de ellas permanecían registradas de manera formal pero sin actividad real.

Las empresas alcanzadas por la resolución son: Círculo Médico de San Luis, Círculo Médico de Bragado, Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., Protección Médica SRL, ECSA Salud, Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina, And the Yellow Too S.A., Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario, Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución y Mutual Odontológica Argentina.

Con esta nueva decisión, ya suman más de 160 las entidades de medicina privada eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga desde el inicio de la actual gestión, en el marco de un proceso de fiscalización destinado a depurar el padrón y reforzar los controles sobre el sector.