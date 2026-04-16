El gobierno de Javier Milei aprueba el nuevo plan nacional para enfrentar desastres naturales: cómo es

La iniciativa del Ministerio de Seguridad busca mejorar la coordinación en todo el país y reforzar la prevención ante fenómenos naturales y tecnológicos.

El Gobierno oficializó el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029 , una herramienta que apunta a ordenar la respuesta ante emergencias y fortalecer la articulación entre todos los niveles del Estado . Según el diagnóstico incluido en el documento, el 60% de los eventos registrados en Argentina corresponde a inundaciones .

La medida fue publicada este jueves mediante la resolución 334/2026 del Ministerio de Seguridad en el Boletín Oficial, con el objetivo de optimizar la coordinación frente a situaciones que pongan en riesgo a la población y sus bienes .

El programa había sido presentado en agosto de 2025 en el ámbito del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil , organismo encargado de centralizar las decisiones en esta materia. Su elaboración fue impulsada por la Secretaría Ejecutiva del mismo consejo y contó con la validación de distintas áreas técnicas, incluida la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad .

El plan se inscribe dentro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) , que establece la necesidad de coordinar acciones entre Nación, provincias, municipios, la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones de la sociedad civil .

El documento fija los lineamientos que guiarán la política pública frente a desastres naturales y antrópicos, con foco en anticipar, reducir impactos y mejorar la capacidad de respuesta , además de fortalecer la resiliencia social.

Entre los principales datos, el informe advierte que las inundaciones no solo representan la mayoría de los eventos, sino que también concentran el 95% de las pérdidas económicas y de las personas afectadas, según estadísticas del Banco Mundial y la CEPAL. Las regiones del NEA, NOA, el centro del país y el AMBA aparecen como las más expuestas a este tipo de fenómenos.

El relevamiento también identifica otros riesgos relevantes, como la actividad sísmica —especialmente en Cuyo y el NOA— y la presencia de 39 volcanes activos o potencialmente activos, además de amenazas tecnológicas vinculadas a actividades industriales y al transporte de materiales peligrosos.

En este marco, el plan pone el acento en la comunicación, la educación y la generación de alertas tempranas como herramientas centrales para prevenir daños y mejorar la respuesta ante emergencias, con especial atención a los sectores más vulnerables.

Asimismo, se prevé la conformación de equipos técnicos permanentes encargados de actualizar diagnósticos, evaluar resultados y ajustar las estrategias, con participación de distintos organismos y de la ciudadanía.

El financiamiento estará respaldado por el Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, creado por la Ley 27.287, que destina recursos del presupuesto nacional a proyectos de prevención y mitigación. El seguimiento del plan quedará en manos de la Secretaría Ejecutiva del SINAGIR, que deberá presentar informes de avance durante su implementación.