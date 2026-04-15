Alerta meteorológica, tormentas e inundaciones: hasta cuándo siguen las lluvias y cómo seguirá el clima en el AMBA

Por el clima inestable, hubo calles anegadas y caos en el tránsito en las últimas horas en varias zonas del país. Qué se espera para el pronóstico del tiempo en los próximos días.

El temporal dejó esta madrugada a más de 11 mil usuarios sin suministro eléctrico en parte del AMBA.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un escenario de alerta por lluvias y tormentas en las últimas horas. Desde anoche y la madrugada de este miércoles se vieron calles anegadas, complicaciones para circular e inundaciones en varias zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa inestabilidad para las próximas horas, dada una alerta amarilla por precipitaciones persistentes , acumulados que pueden alcanzar entre 30 y 70 milímetros —e incluso superarse en forma localizada—, acompañados por ráfagas de viento y posible actividad eléctrica.

El temporal que se intensificó durante la madrugada dejó inundaciones rápidas y anegamientos en distintos barrios porteños y del conurbano. Zonas como Palermo, Belgrano y Barracas registraron acumulaciones importantes de agua, pasada la medianoche de este miércoles. En las últimas horas, sin embargo, la lluvia empezó a ceder.

Por su lado, barrios del sur del conurbano, como Avellaneda, Temperley o Dock Sud, reportaron calles intransitables y comenzaron a padecer las consecuencias del agua en estas primeras horas de la mañana.

Así, el SMN emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas que abarca esas zonas, más la ciudad y otros distritos como Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Tigre, San Isidro y Vicente López , entre otros.

En la conexión entre provincia y capital se estiman demoras en los accesos , tanto en sentido de ingresar como salir de ambas zonas. El medio Diario Popular también indicó que el temporal dejó esta madrugada a más de 11 mil usuarios sin suministro eléctrico en parte del AMBA.

inundacion entre rios Ahora Entre Ríos

Las lluvias intensas también generaron problemas en el tránsito y cortes de servicio, en un contexto de precipitaciones persistentes que se extendieron durante toda la mañana. El fenómeno se da en el marco de una masa de aire muy húmeda impulsada por vientos del este, que mantiene la inestabilidad sobre el AMBA.

En la comunidad bonaerense de Coronel Suárez, las condiciones obligaron a intervenir a los servicios de emergencia, como Bomberos Voluntarios, en varios puntos de la ciudad, tras una acumulación de 90 milímetros en pocos minutos por la noche.

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Se registraron 120mm en algunas zonas de Capital Federal, si bien algunos modelos no daban nada, desde anoche se veia que ibamos a quedar adentro de la zona de lluvias (aunque siempre todo muy al borde).

Seguirá inestable al menos hasta mañana al mediodía, y entre esta noche… pic.twitter.com/XKMV4vyTph — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) April 15, 2026

Qué pasa en el resto del país

En paralelo, otras zonas del país también resultaron afectadas. En la ciudad santafesina de Reconquista se contabilizó un total de 200 milímetros de lluvia acumulada, por lo que la Municipalidad informó "que se continúa trabajando de manera permanente, con tareas de desagote y limpieza para facilitar el escurrimiento del agua". A la par se llevan a cabo monitoreos desde Protección Civil, indicó El Litoral.

inundacion coronel suarez pba Las calles de Coronel Suárez, tras lluvias durante la tarde del martes. @cindymfernandez





En Chaco, el Ministerio de Educación provincial dispuso la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles y modalidades. La decisión establece el "pase a modalidad virtual como alternativa para garantizar la continuidad pedagógica, en un contexto marcado por inclemencias climáticas", sostuvo Chaco Día Por Día.

Cómo sigue el clima en los próximos días

Para hoy, el día más crítico, se esperan lluvias fuertes durante toda la jornada, con probabilidad de precipitaciones de hasta el 100%, ráfagas de viento y visibilidad reducida. Las temperaturas se mantienen templadas, entre los 20°C y 23°C. Además, pueden registrarse tormentas localmente intensas con caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 40 km/h.

Para este jueves habrá una mejora gradual. El cielo seguirá mayormente nublado, pero con baja probabilidad de lluvias (alrededor del 10%). Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 24°C. Todavía podrían darse precipitaciones aisladas en las primeras horas.

En tanto, para el viernes se estabilizará el tiempo. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin lluvias, con temperaturas entre 17°C y 25°C.