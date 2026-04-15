Un fuerte temporal en Santa Fe obligó a cancelar las clases y mantienen las alertas tras más de 200 mm acumulados

La provincia sufrió intensas lluvias en las últimas horas, lo que llevó a cancelar varias actividades. Organismos provinciales habilitaron centros de evacuados y números de emergencia.

Un fuerte temporal azotó el norte de la provincia de Santa Fe , desde la noche del martes, y complicó el desarrollo de las actividades de varias localidades. Las lluvias dejaron más de 200 mm de acumulación y rigen alertas ante el posible avance del fenómeno. Diversos organismos locales habilitaron espacios y números de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó inestabilidad por precipitaciones persistentes , acumulados que podrían llegar a los 70 mm—e incluso superarse en forma localizada—, acompañados por ráfagas de viento y posible actividad eléctrica.

Sectores como La Bota recibieron 200 mm de agua, mientras en Rosario rige una alerta amarilla por lluvias fuertes . Por su lado, en Reconquista el intendente Enrique Vallejos confirmó la acumulación de 230 mm de lluvia en 14 horas, lo que provocó anegamientos en calles, complicaciones de desagües y la apertura de cinco centros de evacuación para al menos 25 familias .

"No da abasto la calle", dijo una vecina de Alto Verde, al ver el agua ocupando el frente de su vivienda.

A su vez, en la ciudad de Vera, dos familias fueron resguardadas en el Club Gimnasia y el CAPS San Martín de Porres. La situación derivó en una reunión de emergencia de la Junta Local de Defensa Civil y se habilitó el teléfono 101 para emergencias (evacuaciones y asistencia médica).

inundación santa fe 2 fortin olmos Se suspendieron las clases por la mañana para las localidades de Vera, Reconquista, Romang, Avellaneda, Fortín Olmos, entre otras. @gmalfaro

En materia de educación, se determinó suspender las clases al menos en el turno mañana para las localidades de Vera, Reconquista, Romang, Avellaneda, Fortín Olmos, Malabrigo, Tartagal, San Cristóbal y Villa Ocampo.

Si bien las lluvias se atenuaron en gran parte de la provincia durante las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que rige una alerta nivel naranja para la tarde en La Capital, San Jerónimo y Garay, con lluvias que pueden superar los 70 mm.

Alerta meteorológica, tormentas e inundaciones: hasta cuándo siguen las lluvias y cómo seguirá el clima en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un escenario de alerta por lluvias y tormentas en las últimas horas. Desde anoche y la madrugada de este miércoles se vieron calles anegadas, complicaciones para circular e inundaciones en varias zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa inestabilidad para las próximas horas, dada una alerta amarilla por precipitaciones persistentes, acumulados que pueden alcanzar entre 30 y 70 milímetros —e incluso superarse en forma localizada—, acompañados por ráfagas de viento y posible actividad eléctrica.

El temporal que se intensificó durante la madrugada dejó inundaciones rápidas y anegamientos en distintos barrios porteños y del conurbano. Zonas como Palermo, Belgrano y Barracas registraron acumulaciones importantes de agua, pasada la medianoche de este miércoles. En las últimas horas, sin embargo, la lluvia empezó a ceder.

Por su lado, barrios del sur del conurbano, como Avellaneda, Temperley o Dock Sud, reportaron calles intransitables y comenzaron a padecer las consecuencias del agua en estas primeras horas de la mañana.