El hermano de Loan habló sobre las dudas alrededor de la abuela Catalina: "Tampoco la voy a defender"

En declaraciones radiales, Mariano Peña se refirió al rol de Catalina en la desaparición de su hermano y afirmó: " Yo en lo personal no sospecho de ella, pero tampoco la defiendo ". Luego, señaló que en muchas ocasiones quiso aclarar que él "confía" en su abuela, pero "tampoco la voy a defender porque esto se trata de algo muy delicado ".

"Hay medios que van a la casa de mi abuela y la atacan, le hacen pregunta y ella está por ahí un poco cansada de responder la misma cosa y empieza a decir cosas que por ahí no debe", manifestó.

Por otra parte, Mariano también habló sobre la posibilidad de que el caso deje de salir en los medios y aseguró que no tiene miedo a que eso suceda ya que van a seguir presentes en Corrientes y en otras provincias. "Vamos a distribuir sus fotos y a seguir con marchas para que se vea", afirmó.

Por último, Peña ratificó tener "esperanzas" en encontrar a su hermano con vida pese a que están "confundidos": "No sabemos realmente lo que pasa", concluyó.

Caso Loan: la abuela Catalina acusó a Laudelina de eliminar las llamadas

Luego de que la Justicia descubriera a través de las pericias tecnológicas que la abuela Catalina había eliminado 34 llamadas de su celular, la mujer acusó a Laudelina de haber sido ella quien borró el contenido.

"No sé si eran mías, porque yo lo puse a cargar. Nadie me usó el teléfono", manifestó la mujer mayor, que de manera inmediata apuntó a su hija Laudelina como quien le eliminó las conversaciones: "Lo hizo porque se llena la memoria y no entran las llamadas".