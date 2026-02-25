El Gobierno oficializó nuevos días de asueto: ¿cuándo son y a quiénes afectan?

Según la ley vigente, el martes 24 de marzo es un día de descanso obligatorio y quienes trabajen deben recibir el doble de su salario habitual.

El lunes 23 será jornada no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El Gobierno nacional publicó el calendario de 2026 y confirmó la incorporación de nuevos días de asueto que impactarán en la organización laboral y escolar de marzo. La medida incluye un descanso extra con fines turísticos que se sumará al del 24 de marzo , configurando un fin de semana XXL .

Sin embargo, no todas las jornadas tienen el mismo alcance ni las mismas condiciones. Mientras el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia , en recuerdo del inicio de la última dictadura cívico-miliar en 1976, es f eriado nacional inamovible , el 23 fue declarado no laborable . A continuación, conocé los detalles.

El lunes 23 de marzo fue incorporado como jornada no laborable destinada a fomentar el turismo interno y extender el descanso.

El sector de la administración pública nacional, generalmente, se adhiere al asueto, mientras que en el ámbito privado la decisión de otorgar día libre queda a criterio de cada empleador , ya que no se trata de un feriado obligatorio .

El martes 24 , por su parte, está establecido por la Ley 27.399 . En esa fecha se recuerda el golpe de Estado de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional e instauraron un régimen represivo que se extendió hasta 1983 .

Organismos de derechos humanos estiman más de 30.000 personas desaparecidas durante ese período, además de miles de detenidos, muertos, torturados y exiliados.

Cada año se realizan actos oficiales, actividades en escuelas y universidades, y movilizaciones masivas, especialmente en Plaza de Mayo, impulsadas por organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

abuelas-de-plaza-de-mayo-archivo

Diferencia entre feriado nacional y día no laborable: ¿se trabaja?

El feriado nacional está establecido por ley y es de cumplimiento obligatorio en todo el país. En esas fechas, se tiene derecho a no prestar tareas y, en caso de que deba hacerlo, le corresponde el pago doble de la jornada, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

El día no laborable, en cambio, está dispuesto por decreto y su aplicación en el sector privado queda a criterio del empleador. Es decir, la compañía puede decidir si otorga o no la fecha a su personal.

En estos casos no existe el deber de cerrar ni de suspender actividades, por lo que muchas firmas continúan operando con normalidad, especialmente las del sector turístico, gastronómico y comercial.

En el ámbito educativo y en la administración pública, suele adoptarse el criterio oficial, aunque pueden existir diferencias según cada jurisdicción.

calendario Pixabay

¿Cómo se paga el asueto del 23 de marzo y los próximos días no laborables?

En el caso del 24 de marzo, al ser un feriado inamovible, quienes no trabajen perciben el salario habitual correspondiente a esa jornada. Si el trabajador presta servicios, debe cobrar el doble de una jornada normal, conforme a lo previsto por la legislación laboral vigente.

Para el lunes 23 de marzo, declarado no laborable con fines turísticos, la situación es distinta. Si el empleador decide otorgar el descanso, el sueldo se abona como todos los días.

Mientras que, si la compañía dispone que se trabaje, el pago se realiza como un día común, sin recargo adicional. Salvo que la firma decida otorgar un plus por políticas internas, algo que no es obligatorio.

En muchos rubros, especialmente comercio, gastronomía y supermercados, se suele trabajar hasta el mediodía por decisión de la compañía o acuerdos sectoriales, pero esto no modifica la paga.