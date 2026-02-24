El calendario 2026 suma un descanso que pocos tenían en el radar y puede convertirse en la excusa perfecta para cortar la semana, antes de que termine el verano: el jueves 5 de marzo será feriado en una localidad de la provincia de Buenos Aires.
El feriado que te dará un descanso inesperado la primera semana de marzo
La jornada no laborable conmemora la fundación de la ciudad bonaerense en 1846 y habrá cambios en las actividades de la administración pública local y las escuelas.
Marzo tendrá un feriado extra y se hace un nuevo fin de semana largo en 2026
El inesperado feriado de marzo ideal para organizar una escapada familiar
Este tipo de jornadas no laborables, vinculadas a aniversarios fundacionales, suelen modificar la dinámica habitual de cada distrito. Las oficinas públicas suspenden su actividad, las escuelas ajustan su cronograma y los comercios reorganizan sus horarios.
Además, es una gran oportunidad para motivar el turismo interno, ya que las ciudades y pueblos reciben cientos de visitantes atraídos por los festivales y las propuestas culturales. A continuación, conocé los detalles.
Por qué es feriado del 5 de marzo de 2026
El 5 de marzo de 2026 será feriado en la ciudad de Bragado, cabecera del partido homónimo, con motivo de su aniversario fundacional.
Como ocurre cada año, la fecha es considerada no laborable para la administración pública local y, en general, las escuelas y dependencias municipales suspenden sus actividades. En el sector privado, la adhesión es optativa y queda bajo el criterio de cada empleador.
Antes de su fundación formal, el territorio todavía formaba parte de la frontera sur de Buenos Aires y estaba habitado por distintos pueblos originarios de la pampa húmeda, encabezadas por los caciques Melinao y Coñequir.
En paralelo, comenzaron a instalarse estancieros y destacamentos vinculados a la Corona española, y luego a las autoridades provinciales, con el objetivo de afianzar el control territorial.
Así, la zona fue escenario de tensiones entre las comunidades indígenas y los colonos criollos que avanzaban sobre tierras destinadas a la producción ganadera. La defensa de esos establecimientos rurales y la necesidad de consolidar la línea fronteriza más allá del río Salado llevaron a planificar la instalación de un puesto militar estable.
La decisión se concretó a fines de 1845, cuando el sargento mayor Eugenio del Busto recibió la orden de organizar una columna desde la Guardia de Luján para fundar una comandancia en este límite. El 5 de marzo de 1846 quedó establecido el cantón militar junto a la laguna Bragado Grande.
Alrededor de ese enclave comenzó a formarse un pequeño poblado que tomó el nombre de Santa Rosa del Bragado. Con el paso de los años, fue creciendo, y en 1851, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se creó oficialmente el partido y designaron a su primera autoridad judicial.
El gran salto llegó en la segunda mitad del siglo XIX con la expansión del ferrocarril. En 1877 se inauguró el tramo Chivilcoy-Bragado del Ferrocarril Oeste, lo que facilitó el transporte de producción agropecuaria y la llegada de nuevos ciudadanos.
Ubicada a unos 210 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad es conocida por la Laguna de Bragado, un espacio natural que funciona como punto de encuentro recreativo y turístico, especialmente en temporada de verano.
Es el espacio ideal para practicar pesca deportiva, caminatas, ciclismo y actividades al aire libre.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
Jueves 1 de enero: Año Nuevo
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables
Lunes 23 de marzo
Viernes 10 de julio
Lunes 7 de diciembre
