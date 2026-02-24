El feriado que te dará un descanso inesperado la primera semana de marzo

La jornada no laborable conmemora la fundación de la ciudad bonaerense en 1846 y habrá cambios en las actividades de la administración pública local y las escuelas.

El próximo feriado nacional será el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El calendario 2026 suma un descanso que pocos tenían en el radar y puede convertirse en la excusa perfecta para cortar la semana, antes de que termine el verano: el jueves 5 de marzo será feriado en una localidad de la provincia de Buenos Aires .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este tipo de jornadas no laborables , vinculadas a aniversarios fundacionales , suelen modificar la dinámica habitual de cada distrito. Las oficinas públicas suspenden su actividad, las escuelas ajustan su cronograma y los comercios reorganizan sus horarios.

Además, es una gran oportunidad para motivar el turismo interno , ya que las ciudades y pueblos reciben cientos de visitantes atraídos por los festivales y las propuestas culturales. A continuación, conocé los detalles.

El 5 de marzo de 2026 será feriado en la ciudad de Bragado , cabecera del partido homónimo, con motivo de su aniversario fundacional.

Como ocurre cada año, la fecha es considerada no laborable para la administración pública local y, en general, las escuelas y dependencias municipales suspenden sus actividades. En el sector privado, la adhesión es optativa y queda bajo el criterio de cada empleador.

bragado

Antes de su fundación formal, el territorio todavía formaba parte de la frontera sur de Buenos Aires y estaba habitado por distintos pueblos originarios de la pampa húmeda, encabezadas por los caciques Melinao y Coñequir.

En paralelo, comenzaron a instalarse estancieros y destacamentos vinculados a la Corona española, y luego a las autoridades provinciales, con el objetivo de afianzar el control territorial.

Así, la zona fue escenario de tensiones entre las comunidades indígenas y los colonos criollos que avanzaban sobre tierras destinadas a la producción ganadera. La defensa de esos establecimientos rurales y la necesidad de consolidar la línea fronteriza más allá del río Salado llevaron a planificar la instalación de un puesto militar estable.

La decisión se concretó a fines de 1845, cuando el sargento mayor Eugenio del Busto recibió la orden de organizar una columna desde la Guardia de Luján para fundar una comandancia en este límite. El 5 de marzo de 1846 quedó establecido el cantón militar junto a la laguna Bragado Grande.

Alrededor de ese enclave comenzó a formarse un pequeño poblado que tomó el nombre de Santa Rosa del Bragado. Con el paso de los años, fue creciendo, y en 1851, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se creó oficialmente el partido y designaron a su primera autoridad judicial.

El gran salto llegó en la segunda mitad del siglo XIX con la expansión del ferrocarril. En 1877 se inauguró el tramo Chivilcoy-Bragado del Ferrocarril Oeste, lo que facilitó el transporte de producción agropecuaria y la llegada de nuevos ciudadanos.

bragado1

Ubicada a unos 210 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad es conocida por la Laguna de Bragado, un espacio natural que funciona como punto de encuentro recreativo y turístico, especialmente en temporada de verano.

Es el espacio ideal para practicar pesca deportiva, caminatas, ciclismo y actividades al aire libre.

bragadoo

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables