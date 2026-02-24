Marzo tendrá un feriado extra y se hace un nuevo fin de semana largo en 2026

El tercer mes del año sumará una jornada no laborable, que generará un descanso extendido de cuatro días y modificará la agenda habitual.

Marzo llega con un finde XL, que permitirá un descanso de la rutina para muchos.

Marzo de 2026 traerá una novedad para quienes ya miran el almanaque con ganas de planificar escapadas o simplemente organizar la rutina laboral y aprovechar los días de descanso, que otorgan las jornadas de feriado . El esquema oficial de fechas patrias incorpora una jornada adicional que permitirá conformar un descanso extendido de cuatro días consecutivos , algo que no suele repetirse todos los años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La combinación se dará en la última semana del mes y estará vinculada a una de las conmemoraciones más significativas del calendario argentino. La decisión administrativa apunta a ordenar el cronograma turístico y laboral , al tiempo que sostiene la relevancia histórica del 24 de marzo.

Aunque el impacto económico dependerá del contexto general, el movimiento en rutas y destinos suele incrementarse cuando aparece un fin de semana de estas características.

El martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , fecha establecida por ley en recuerdo de las víctimas de la última dictadura militar iniciada en 1976. Se trata de un feriado inamovible , lo que significa que no puede trasladarse a otro día con fines turísticos.

Cada año se realizan actos oficiales, movilizaciones y actividades educativas en distintos puntos del país. En ciudades como Buenos Aires, Rosario o Córdoba suelen organizarse marchas multitudinarias, mientras que en localidades más pequeñas se desarrollan jornadas de reflexión en escuelas y espacios culturales.

Feriados 2026 Imagen: Freepik

Más allá del descanso laboral, la fecha mantiene un fuerte contenido simbólico y político. Para muchos argentinos es una jornada de memoria activa; para otros, también representa una instancia de debate sobre el pasado reciente y sus consecuencias en la vida democrática.

Por qué el 23 de marzo 2026 no se trabaja

La novedad del calendario 2026 es que el lunes 23 de marzo fue declarado día no laborable, con fines turísticos. Esto permitirá enlazar el sábado 21 y el domingo 22 con el martes 24, generando un bloque de cuatro días seguidos sin actividad en buena parte del país.

A diferencia de un feriado nacional, el día no laborable implica que la decisión de otorgarlo queda en manos de cada empleador en el sector privado. En la administración pública nacional suele adoptarse de manera general, mientras que en empresas privadas puede depender del rubro o del convenio colectivo vigente.

Este esquema busca fomentar el turismo interno y distribuir mejor los momentos de descanso a lo largo del año para potenciar la actividad económica en temporadas medias. De todos modos, el efecto real siempre está atado al contexto macroeconómico y al poder adquisitivo de la población.

Fin de semana largo feriados Freepik Freepik

Calendario de feriados nacionales en Argentina

El cronograma oficial distingue tres categorías principales, cada una con reglas específicas.

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

calendario Pixabay

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables