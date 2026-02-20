SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de febrero 2026

Cuánto falta para el próximo feriado del 2026: un nuevo fin de semana largo

Muchos afortunados podrán tener un descanso extendido debido a esta jornada más que particular.

Este tipo de jornadas son ideales para aprovechar y descansar o planificar una escapada rápida.

Las vacaciones no suelen llegar en los primeros meses del año para muchos, por eso el calendario de feriados tuvo el fin de semana extralargo de Carnaval, que aprovecharon todos los que aún no han dejado de trabajar. Pero este no será el único que podrán disfrutar.

Si bien en este caso no será de alcance nacional, si favorecerá a una gran cantidad de personas, ya que les permitirá tener nuevamente un descanso extendido que se podrá acoplar al finde, permitiendo así planificar una escapada rápida.

Esta clase de asuetos le permitirán a muchos poder planificar una escapada rápida al contar con un finde extendido.

A qué se debe el feriado el 23 de febrero de 2026

Cabe remarcar que esta fecha del lunes 23 de febrero no formará parte del calendario de feriados que afectará a toda Argentina. Quienes se verán beneficiados serán quienes residan en el partido de Pilar, ya que estará de festejos por su aniversario fundacional.

Esto le permitirá disfrutar de un fin de semana largo a los empleados del sector público y empleados del Banco Provincia. Para los del sector privado, esto no significa que podrán aprovecharlo, pero sí deberán aguardar la decisión de su empleador para saber si se adhieren o no a la celebración.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

