Cuándo cae Semana Santa 2026: quiénes tienen feriado dos días y quiénes solo uno

La celebración cristiana definirá un fin de semana largo con esquemas distintos según el sector laboral y lo que marque el calendario oficial.

La pregunta empieza a circular apenas arranca el año: cuándo cae Semana Santa y cómo impacta en el trabajo y en la agenda familiar. En 2026, la fecha vuelve a instalar el clásico interrogante sobre quiénes tendrán dos días de descanso y quiénes deberán negociar con sus empleadores los feriados .

Semana Santa suele convertirse en uno de los momentos de mayor movimiento turístico del primer semestre, con escapadas a la costa, sierras y destinos religiosos. En ciudades como Tandil o Villa General Belgrano, la ocupación hotelera suele dispararse , mientras que en los grandes centros urbanos baja el ritmo y muchos comercios ajustan horarios.

La clave está en distinguir entre feriado nacional y día no laborable , una diferencia que impacta directamente en el bolsillo y en la obligación de concurrir al trabajo. La normativa argentina establece criterios distintos para el jueves y el viernes, lo que genera cierta confusión cada año.

En 2026, el jueves Santo será el 2 de abril, mientras que el viernes Santo será el 3 de abril . Como ocurre siempre, las fechas varían porque dependen del calendario litúrgico cristiano, que fija la Pascua el domingo siguiente a la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo.

Ese esquema hace que Semana Santa pueda ubicarse entre fines de marzo y abril. Para este 2026, el fin de semana largo quedará en los primeros días de abril, una época que suele combinar buen clima en buena parte del país con tarifas todavía fuera de temporada alta estricta, algo que muchos aprovechan para hacer una escapada de la rutina.

Feriados semana santa.jpg

Jueves y viernes Santo: día no laborable o feriados

El Viernes Santo es un feriado nacional, lo que implica que rigen las condiciones habituales de los feriados en Argentina: si un trabajador presta servicios, debe cobrar la jornada con el recargo correspondiente, según la Ley de Contrato de Trabajo.

En cambio, el Jueves Santo está catalogado como día no laborable. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el empleador del sector privado decide si se trabaja o no. Si determina que la actividad continúa, el salario se paga como una jornada normal, sin el adicional que corresponde a los feriados.

Sin embargo, este año en particular cae el mismo día que otro feriado inamovible en Argentina: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, por lo que todos tendrán feriado.

Calendario oficial de feriados en Argentina 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables