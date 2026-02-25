Quienes hayan optado por tomarse sus vacaciones en invierno, son los que no solo sufren del calor del verano mientras siguen con sus responsabilidades. También son los primeros en fijarse de reojo como viene el calendario de feriados, así pueden encontrar ese día extra de descanso hasta que llegue su turno de relajarse.
Prestá atención: los sorpresivos feriados de la primera semana de marzo 2026
El tercer mes del año comenzará con grandes novedades, permitiéndole a muchos tener un descanso extra que no esperaban.
-
El Gobierno oficializó nuevos días de asueto: ¿cuándo son y a quiénes afectan?
-
El feriado que te dará un descanso inesperado la primera semana de marzo
Si bien febrero contó con varias jornadas de asueto, sumado al fin de semana extra largo brindado por las fechas de Carnaval, marzo no se quedará atrás. Habrá varios afortunados que podrán gozar de algunos asuetos no muy conocidos, que los beneficiarán enormemente.
Los feriados de la primera semana de marzo 2026
Habrá dos grandes sectores que se verán beneficiados, aunque cabe remarcar que al no integrar el calendario nacional de feriados, estos serán solo a nivel local. La localidad de la Ciudad de Bolívar festejará su aniversario fundacional el 2 de marzo, mientras que tres días después, el partido de Bragado también conmemorará su nacimiento.
Estás jornadas frenarán las actividades del sector público y empleados del Banco Provincia, permitiéndoles gozar de un descanso en esas fechas. Por otra parte, los que se desempeñen en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores, para conocer si se adhieren o no al asueto.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
-
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 17 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
-
Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Temas
- Feriados
Dejá tu comentario