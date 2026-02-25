Prestá atención: los sorpresivos feriados de la primera semana de marzo 2026 + Seguir en









El tercer mes del año comenzará con grandes novedades, permitiéndole a muchos tener un descanso extra que no esperaban.

El mes arrancará con varias sorpresas para muchos afortunados. Freepik

Quienes hayan optado por tomarse sus vacaciones en invierno, son los que no solo sufren del calor del verano mientras siguen con sus responsabilidades. También son los primeros en fijarse de reojo como viene el calendario de feriados, así pueden encontrar ese día extra de descanso hasta que llegue su turno de relajarse.

Si bien febrero contó con varias jornadas de asueto, sumado al fin de semana extra largo brindado por las fechas de Carnaval, marzo no se quedará atrás. Habrá varios afortunados que podrán gozar de algunos asuetos no muy conocidos, que los beneficiarán enormemente.

Descanso de Feriado Estas fechas no permiten una escapada rápida por cuestión de tiempos, pero si brindan días ideales para aprovechar y descansar. Freepik Los feriados de la primera semana de marzo 2026 Habrá dos grandes sectores que se verán beneficiados, aunque cabe remarcar que al no integrar el calendario nacional de feriados, estos serán solo a nivel local. La localidad de la Ciudad de Bolívar festejará su aniversario fundacional el 2 de marzo, mientras que tres días después, el partido de Bragado también conmemorará su nacimiento.

Estás jornadas frenarán las actividades del sector público y empleados del Banco Provincia, permitiéndoles gozar de un descanso en esas fechas. Por otra parte, los que se desempeñen en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores, para conocer si se adhieren o no al asueto.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

