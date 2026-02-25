SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

25 de febrero 2026 - 11:30

Prestá atención: los sorpresivos feriados de la primera semana de marzo 2026

El tercer mes del año comenzará con grandes novedades, permitiéndole a muchos tener un descanso extra que no esperaban.

El mes arrancará con varias sorpresas para muchos afortunados. 

Quienes hayan optado por tomarse sus vacaciones en invierno, son los que no solo sufren del calor del verano mientras siguen con sus responsabilidades. También son los primeros en fijarse de reojo como viene el calendario de feriados, así pueden encontrar ese día extra de descanso hasta que llegue su turno de relajarse.

Si bien febrero contó con varias jornadas de asueto, sumado al fin de semana extra largo brindado por las fechas de Carnaval, marzo no se quedará atrás. Habrá varios afortunados que podrán gozar de algunos asuetos no muy conocidos, que los beneficiarán enormemente.

Descanso de Feriado
Estas fechas no permiten una escapada rápida por cuestión de tiempos, pero si brindan días ideales para aprovechar y descansar.

Los feriados de la primera semana de marzo 2026

Habrá dos grandes sectores que se verán beneficiados, aunque cabe remarcar que al no integrar el calendario nacional de feriados, estos serán solo a nivel local. La localidad de la Ciudad de Bolívar festejará su aniversario fundacional el 2 de marzo, mientras que tres días después, el partido de Bragado también conmemorará su nacimiento.

Estás jornadas frenarán las actividades del sector público y empleados del Banco Provincia, permitiéndoles gozar de un descanso en esas fechas. Por otra parte, los que se desempeñen en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores, para conocer si se adhieren o no al asueto.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

