El inesperado feriado de marzo ideal para organizar una escapada familiar

La jornada no laborable conmemora la fundación de la ciudad bonaerense en 1878 y se celebrará con desfiles, actos protocolares y ferias gastronómicas.

El próximo feriado nacional será el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El calendario 2026 suma un descanso que pocos tenían en el radar y puede convertirse en la excusa perfecta para cortar la rutina antes de que termine el verano. El lunes 2 de marzo será feriado en una localidad de la provincia de Buenos Aires y generará un fin de semana largo de tres días consecutivos.

Este tipo de jornadas no laborables, vinculadas a aniversarios fundacionales, suelen modificar la dinámica habitual de cada distrito. Las oficinas públicas suspenden su actividad, las escuelas ajustan su cronograma y los comercios reorganizan sus horarios.

Además, es una gran oportunidad para motivar el turismo interno , ya que las ciudades y pueblos reciben cientos de visitantes atraídos por los festivales y las propuestas culturales. A continuación, conocé los detalles.

El feriado del lunes 2 de marzo de 2026 en la provincia de Buenos Aires corresponde al aniversario fundacional de la ciudad de San Carlos de Bolívar , cabecera del partido homónimo.

Como ocurre en otros distritos bonaerenses, la fecha es considerada no laborable para la administración pública local y suele ser optativa para el sector privado, de acuerdo con lo que disponga cada empleador.

Dónde se ubica San Carlos de Bolivar.jpg

La localidad fue fundada el 2 de marzo de 1878, en el marco del avance de la frontera hacia el interior de la provincia durante el siglo XIX. Su creación surgió de la necesidad de consolidar poblaciones estables en una zona estratégica del centro, que era un lugar de paso obligado en un viaje a Salinas Grandes o si se iba aún más al sur, y con el tiempo se transformó en uno de los polos agropecuarios más importantes.

Ubicada a unos 330 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, su aniversario suele celebrarse con actos protocolares, desfiles cívicos, propuestas culturales y espectáculos artísticos que convocan tanto a vecinos como a visitantes de pueblos cercanos.

Dónde se ubica San Carlos de Bolivar 2.jpg

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables