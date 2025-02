El pedido del padre de uno de los asesinos de Kim Gómez en La Plata: "Que se pudra en la cárcel"

En declaraciones televisivas, Héctor, padre de Tobias -el mayor de los delincuentes- relató el momento en que se enteró el crimen y además confesó que hace 20 días el joven había participado en otro robo: "Yo había ido a comprar unas cubiertas a Buenos Aires y me llama mi hija. Me dice que Tobías se robó un auto y mató a una nena . Le dije que lo retenga, que cuando llegaba a La Plata lo entregábamos ".

"Cuando llegué a mi casa, fui a la (Comisaría) Tercera y no me quisieron tomar la denuncia. Después fui a la Octava y había mucha gente: pensaba que me iban a pegar a mí. Di la vuelta y vi a un patrullero, le dije que quería entregarlo, que sabía dónde estaba. Me subí y los llevé hasta mi casa", agregó, a TN.

Además, reveló que hace tiempo "venía renegando" con su hijo, ya que hace "20 días había robado un auto y los policías me dijeron que lo vaya a buscar. Yo no lo quería retirar, querían que lo manden a algún lado. Pero me obligaron a llevarlo porque es menor y no podía quedarse en la comisaría".

Asimismo, reveló que el criminal tiene problemas de consumo: "Él anda en la calle porque anda en consumo, anda perdido en la droga. Lo tuve un tiempo trabajando conmigo en la ferretería y me robaba las cosas, le dije que no venga más. Él empezó a consumir hace dos o tres años atrás, con 14 años. Empecé a ver que fumaba cigarrillo, después marihuana y empezamos con los problemas. Dejó el colegio y no quiso volver. Hubo muchos problemas en el medio y no lo internamos porque estaba rebelde, te dabas vuelta y se iba. A veces me hacía frente y le tenía que pegar".

"Mi hijo es una mierda de persona, pero va a pagar por lo que hizo. Así como lo entregué, que no me llamen porque no lo pienso sacar, que se pudra y que pague ahí adentro", sentenció.

El joven de 17 años implicado en la muerte de Kim, había sido demorado semanas atrás por robar un auto

El menor de 17 años implicado en la muerte de Kim Gómez, la pequeña asesinada en La Plata, había sido demorado semanas atrás. Fue el pasado 1 de febrero cuando la policía arrestó a cuatro menores por robar un auto en la misma ciudad.

El hecho tuvo lugar en la calle 61, entre 14 y 15, cuando cuatro menores de 14,15,16 y 17 años -este último implicado en el caso Kim- sustrajeron un Ford KA blanco e intentaron fugarse.

La Policía los siguió y tras una persecución, que se inició en el casco urbano, fueron vistos en el cruce de las calles 29 y 86, donde se montó un operativo cerrojo que culminó minutos después.

Todos los ocupantes del auto descendieron mientras la víctima del robo estaba radicando la denuncia en la Comisaría Novena de La Plata. Por el caso se inició un expediente caratulado como robo automotor.

a denunciante contó que el grupo de delincuentes la interceptó y que hacían ademanes de tener armas de fuego, agregó que la obligaron a bajar del auto para luego escapar con el mismo vehículo.

La fiscal a cargo de la UFI Juvenil 1 de La Plata ordenó que todos los menores sean restituidos a sus padres, en lugar de enviarlos a un instituto.

Mercedes Catani fue la fiscal de ese caso y no pidió la detención de los implicados, ni ordenó medidas restrictivas.