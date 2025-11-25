El tren Sarmiento circula con demoras luego de que un hombre que intentara quitarse la vida

Una colisión con una persona en el paso peatonal de Emilio Lamarca obligó a reducir el recorrido durante la mañana. El servicio ya fue restablecido, aunque persisten las demoras.

La estación de Morón registró demoras y aglomeraciones mientras una mujer era asaltada al bajar del tren.

El tren Sarmiento circuló este lunes con servicio limitado entre Moreno y Castelar luego de que una formación colisionara con un hombre en el cruce peatonal de Emilio Lamarca, en Floresta. Minutos después del accidente, personal de emergencia logró rescatarlo con vida . Sin embargo, la situación obligó a interrumpir el tramo hacia Once mientras trabajaban los equipos de emergencia.

El episodio generó demoras y cancelaciones durante la mañana , afectando a miles de usuarios que dependen del servicio en hora pico. El recorrido permaneció limitado cerca de una hora , hasta que se verificaron las condiciones de seguridad para reanudar el tránsito ferroviario completo.

El descarrilamiento del tren Sarmiento en las inmediaciones de la estación Liniers volvió a poner bajo la lupa el estado del servicio y la infraestructura ferroviaria en uno de los ramales más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El incidente, que dejó 20 heridos y obligó a interrumpir la circulación durante horas, derivó ahora en una reconfiguración del cronograma que afecta a quienes viajan todos los días entre Once y Moreno .

CRONOGRAMA SARMIENTO ONCE El nuevo cronograma del tren Sarmiento. Trenes Argentinos

Con formaciones enviadas a taller y trabajos que continúan sobre las vías, Trenes Argentinos confirmó una nueva grilla de horarios que reduce la frecuencia, elimina servicios rápidos y modifica la operación habitual mientras avanzan las tareas de encarrilamiento y peritajes en la zona.

Tren Sarmiento: cómo es el nuevo cronograma

Luego el descarrilamiento en Liniers, Trenes Argentinos publicó un esquema que estará vigente mientras duren los trabajos en la zona afectada. Según informaron, parte del material rodante fue derivado a taller para su revisión, por lo que el servicio funciona con una menor disponibilidad de formaciones.

Las modificaciones incluyen la suspensión de trenes rápidos, que solían unir Once y Moreno con paradas limitadas, y ajustes en la frecuencia general, especialmente en horas pico.

CRONOGRAMA SARMIENTO MORENO El nuevo cronograma del tren Sarmiento. Trenes Argentinos

En este nuevo esquema, una formación circula aproximadamente cada 14 minutos, lo que genera demoras y mayor concentración de pasajeros en andenes y vagones.

También se reportaron cancelaciones puntuales de servicios locales, por lo que Trenes Argentinos recomendó consultar el cronograma actualizado antes de iniciar cada viaje. De acuerdo con la empresa, estos cambios son temporales y responden a la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y del personal.