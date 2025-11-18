Los usuarios del tren Mitre tendrán que reorganizarse durante el fin de semana largo de noviembre 2025 por obras que obligarán a suspender parte del servicio. El anuncio motivó dudas, especialmente entre quienes dependen del tren para llegar a Retiro o conectar con el centro porteño.
El tren Mitre no funcionará por 4 días de noviembre 2025: ramales afectados y alternativas de viaje
Algunos se verán con el servicio entero interrumpido, mientras que los demás se verán afectados por distintas obras.
La empresa operadora confirmó que las tareas incluyen renovación de tramos deteriorados, mejoras en alcantarillas y ajustes en sistemas que habían quedado anticuados. Si bien estas obras buscan reforzar la seguridad y reducir restricciones de velocidad, el impacto inmediato será evidente para miles de personas.
A eso se suma un factor que nadie controla, y es que si las condiciones climáticas complican el avance, podría haber modificaciones de último momento. Por eso, más allá del fastidio, es un buen momento para tener a mano un plan alternativo que permita moverse sin quedar a pie.
Qué días deja de funcionar el tren Mitre y ramales afectados
Desde el 21 al 24 de noviembre de 2025, el ramal Tigre del tren Mitre va a estar interrumpido totalmente por tareas de renovación.
Al mismo tiempo, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre no llegarán hasta Retiro durante esos días y harán un recorrido limitado entre Belgrano R y sus cabeceras, sin cubrir todo su trayecto habitual.
Trenes Argentinos informó que van a llevar adelante obras de renovación integral de vías, reconstrucción de alcantarillas en zonas como Núñez y Carupá, y modernización del sistema de señalamiento en el ingreso a la terminal de Retiro. Esas intervenciones se enmarcan en el plan de “Emergencia Ferroviaria” impulsado por el Gobierno, ya que los durmientes y rieles tienen más de 40 años y varios tramos del viaño circulan en velocidad precautoria.
Aunque están programados esos días para los trabajos intensivos, Trenes Argentinos advirtió que las tareas podrían retrasarse o suspenderse si las condiciones climáticas son adversas.
Cuáles son las líneas de colectivo alternativas
Para quienes usualmente viajan por el ramal Tigre, hay varias opciones para moverse durante esos días: Trenes Argentinos sugiere combinar líneas de colectivos y otros medios. Algunos colectivos recomendados son: 130, 152, 29, 59, 60, 161, 101, 21, 168, 203, 365, 343.
Además, se puede usar las líneas C y D del subte para llegar a distintos puntos de la Ciudad, según dónde se conecte con los colectivos. Otra alternativa es el Tren de la Costa, para ciertos tramos y conexiones.
