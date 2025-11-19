El tren Sarmiento cambia sus horarios después del descarrilamiento: cómo es el nuevo cronograma

La operadora ajustó la frecuencia y redujo los servicios rápidos por tareas técnicas y de mantenimiento en la zona afectada.

El tren Sarmiento circula con demoras y salteos de parada por la revisión de las formaciones después del incidente del 11 de noviembre.

El descarrilamiento del tren Sarmiento en las inmediaciones de la estación Liniers volvió a poner bajo la lupa el estado del servicio y la infraestructura ferroviaria en uno de los ramales más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El incidente, que dejó 20 heridos y obligó a interrumpir la circulación durante horas, derivó ahora en una reconfiguración del cronograma que afecta a quienes viajan todos los días entre Once y Moreno .

Con formaciones enviadas a taller y trabajos que continúan sobre las vías, Trenes Argentinos confirmó una nueva grilla de horarios que reduce la frecuencia, elimina servicios rápidos y modifica la operación habitual mientras avanzan las tareas de encarrilamiento y peritajes en la zona.

Luego el descarrilamiento en Liniers, Trenes Argentinos publicó un esquema que estará vigente mientras duren los trabajos en la zona afectada. Según informaron, parte del material rodante fue derivado a taller para su revisión, por lo que el servicio funciona con una menor disponibilidad de formaciones .

Las modificaciones incluyen la suspensión de trenes rápidos , que solían unir Once y Moreno con paradas limitadas, y ajustes en la frecuencia general , especialmente en horas pico.

CRONOGRAMA SARMIENTO ONCE Trenes Argentinos

En este nuevo esquema, una formación circula aproximadamente cada 14 minutos, lo que genera demoras y mayor concentración de pasajeros en andenes y vagones.

También se reportaron cancelaciones puntuales de servicios locales, por lo que Trenes Argentinos recomendó consultar el cronograma actualizado antes de iniciar cada viaje. De acuerdo con la empresa, estos cambios son temporales y responden a la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y del personal.

CRONOGRAMA SARMIENTO MORENO

Cómo siguen los trabajos tras el descarrilamiento del tren

El incidente ocurrido el 11 de noviembre, cerca del paso a nivel de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia, dejó 20 heridos y obligó a evacuar de manera urgente a los pasajeros.

Desde entonces, los equipos técnicos avanzan con las tareas de encarrilamiento del último coche, la revisión del material rodante y la evaluación de los daños en vías, señalamiento y sistemas eléctricos.

línea sarmiento trenes.jpg

La formación involucrada fue trasladada a los talleres de Villa Luro para una inspección integral, mientras peritos analizan registros de la cabina y filmaciones para determinar qué causó el descalce durante el cambio de vías. Hasta el momento, no se difundieron conclusiones oficiales.