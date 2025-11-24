Quién reemplazará a Juan José Mussi en la intendencia de Berazategui

El fallecimiento del intendente, a los 84 años, obliga a la Legislatura local a poner en marcha el artículo 123 de la Ley 5.109.

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, falleció este lunes a los 84 años luego de afrontar un grave problema pulmonar. El histórico dirigente del peronismo transitaba su sexto mandato al frente del partido bonaerense, después de asumir en 2023. Quién lo reemplazará.

El artículo 123 de la Ley 5.109, sancionada en la provincia de Buenos Aires, indica que "en caso de renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del Intendente, éste será reemplazado por el primer Concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél; en caso de fallecimiento, excusación o impedimento del primer candidato, lo reemplazará el segundo y así sucesivamente".

Por este motivo, el reemplazante de Mussi sería el secretario municipal de Obras Públicas, Carlos Balor, quien encabezó la lista de concejales titulares en 2023. En aquel entonces, también fueron candidatos María Del Carmen Flores, Federico López, Lucía Vega, Matías Aguirre, Jennifer Noro, Omar Acosta, Salome Pereyra, Andrés Nikitiuk, Mabel Días, Juan Bautista López y Cecilia Roldán.

Mussi fue electo como intendente de Berazategui en 1987, 1991, 2003, 2007, 2019 y 2023. Se encontraba internado desde la última semana en el Hospital El Cruce de Florencio Varela por un problema pulmonar que se agravó en los últimos días.

Médico formado en la Universidad Nacional de La Plata, comenzó su actividad institucional como concejal antes de dar el salto al Ejecutivo local. Su primer mandato como intendente llegó en 1987, de la mano de la victoria de Antonio Cafiero en la gobernación bonaerense.

Además de gobernar Berazategui, Mussi fue convocado en 1994 por Eduardo Duhalde para ocupar el Ministerio de Salud provincial, cargo que mantuvo durante la gestión de Felipe Solá hasta 2002. Un año más tarde regresó a la intendencia de Berazategui, donde se mantuvo hasta 2010, cuando Cristina Fernández de Kirchner lo incorporó a su gabinete nacional.

Durante su paso por el Gobierno nacional, Mussi impulsó proyectos ambientales de alto impacto, entre ellos la limpieza del Riachuelo y de las márgenes que separan la Ciudad de Buenos Aires del sur del Conurbano. También avanzó en la implementación del Inventario Nacional de Glaciares, un relevamiento clave para identificar y monitorear estas reservas hídricas estratégicas.

Las repercusiones en el peronismo por la muerte de Juan José Mussi

Una de las primeras voces del peronismo que envió condolencias a la familia del intendente fue la titular del PJ. "Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión”, escribió Cristina en sus redes sociales.

Luego le envió sus condolencias a familiares y amigos, en especial a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, por quien dijo tener "un gran afecto", completó la exmandataria sobre el dirigente que fue parte de su gobierno como Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

"Con muchísima tristeza despedimos al querido Juan José Mussi", expresó por su parte Kicillof, quien calificó a Mussi como un "militante incansable, referente histórico del peronismo y sobre todo un compañero ejemplar, solidario y comprometido con los derechos de nuestro pueblo". "Un abrazo a sus familiares y amigos y a todos los vecinos de Berazategui. Lo vamos a extrañar", cerró.

El expresidente entre 2019 y 2023, Alberto Fernández, manifestó su "profundo dolor" por la muerte de Mussi. "Se fue un gran compañero, un enorme intendente y, sobre todo, una persona excepcional", resaltó.

Además recalcó que Berazategui "pierde a uno de sus mejores hijos y el peronismo a un militante leal y consecuente". "Siempre admiré su lealtad inquebrantable y, sobre todo, esa enorme calidad humana que lo hacía tan especial. Juan José deja un legado imborrable de trabajo y de amor por su pueblo", concluyó.