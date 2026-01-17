El último parte de Bastián muestra que sigue estable, tras una nueva cirugía en Mar del Plata

El niño de ocho años continúa internado en el Hospital Materno Infantil de la ciudad costera, bajo asistencia respiratoria y con pronóstico reservado tras el choque en los médanos de Pinamar.

A cinco días del violento choque ocurrido en los médanos de Pinamar, Bastián Jerez, el niño de ocho años gravemente herido en el siniestro, permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti , en Mar del Plata, donde fue sometido a una cuarta intervención quirúrgica . Según el último parte médico, el paciente se encuentra estable , bajo coma farmacológico y con asistencia ventilatoria mecánica .

Desde el centro de salud informaron que, tras la cirugía realizada en las últimas horas, el niño continúa en estado crítico y con pronóstico reservado , aunque sin signos de descompensación. En ese marco, el equipo médico aguarda una evolución favorable para iniciar de manera progresiva el descenso de los sedantes , de acuerdo con su respuesta clínica.

La intervención más reciente permitió cerrar el abdomen , uno de los principales objetivos quirúrgicos pendientes. “Permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas”, precisaron desde el hospital marplatense, donde Bastián se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos.

De acuerdo con el parte oficial, la cuarta operación pudo llevarse a cabo luego de que el paciente fuera sometido a estudios de alta complejidad , que permitieron evaluar de forma integral su estado general. “Se pudo explorar de manera minuciosa su condición y avanzar con el cierre abdominal”, indicaron los profesionales.

El niño había sido trasladado desde Pinamar el jueves pasado, luego de ser operado por tercera vez, debido a la necesidad de contar con equipamiento técnico más avanzado para abordar lesiones internas, especialmente en la zona hepática, una de las más comprometidas por el impacto.

En informes médicos previos, se había detallado que, al momento de su ingreso al Materno Infantil, Bastián fue estabilizado para realizarle estudios de tomografía de cráneo, columna cervical, tórax y abdomen, donde se detectaron múltiples fracturas de cráneo, además de otras lesiones de gravedad.

La imputación a su padre

En paralelo a la evolución clínica del niño, la investigación judicial por el accidente continúa avanzando. En las últimas horas, la Justicia imputó al padre de Bastián por el delito de lesiones culposas, la misma figura penal que pesa sobre los conductores de los otros dos vehículos involucrados en el choque ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar.

Según trascendió en el expediente, el padre fue señalado por una presunta falta de protección, ya que testigos y fuentes de la causa indicaron que el niño no llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del impacto.

Mientras se desarrollan nuevos peritajes sobre los vehículos y el lugar del hecho, las imputaciones fueron formalmente notificadas este viernes. En ese contexto, Manuel Molinari, empresario de Junín que conducía una camioneta Volkswagen Amarok involucrada en el siniestro, pidió prudencia a través de un mensaje público. “Estamos atravesando un momento difícil y lo más importante ahora es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia. Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas”, expresó.