Clima primaveral en el AMBA y alertas para algunas regiones del país: cómo estará el clima este sábado + Seguir en









El AMBA tendrá un sábado primaveral con máximas que alcanzarán los 26°C. Conocé el pronóstico extendido para el fin de semana.

El AMBA tendrá temperaturas máximas de 26°C.

cielo-cubierto-caba para este sábado 18 de abril una jornada estable en la Ciudad de Buenos Aires, con condiciones agradables y sin alertas vigentes. Las temperaturas se moverán entre los 17°C de mínima y los 26°C de máxima, en un contexto de cielo entre despejado y parcialmente nublado, acompañado por vientos de baja intensidad.

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Durante las primeras horas del día, el ambiente se presentará fresco, con una humedad cercana al 60%. Sin embargo, la sensación térmica no mostrará grandes diferencias respecto de la temperatura real debido a la ausencia de ráfagas fuertes. El viento soplará desde el norte a velocidades de entre 13 y 22 km/h, favoreciendo un ascenso térmico progresivo hacia la tarde, cuando se alcanzará el pico previsto para la jornada.

En el Conurbano bonaerense se replicará el mismo patrón, aunque con mínimas algo más bajas en sectores periféricos, donde podrían registrarse valores cercanos a los 15°C. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto, pero sin chances de precipitaciones. Hacia la noche, el viento rotará al sudeste, lo que aportará un leve descenso térmico sin alterar la estabilidad general.

cielo-cubierto-caba En tramos del día, el cielo estará parcialmente nublado. El clima en el resto del país El panorama cambia en otras regiones del país, donde el Sistema de Alerta Temprana del SMN mantiene advertencias activas. En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, especialmente en Bahía Blanca y zonas aledañas, rige una alerta amarilla por tormentas aisladas, con posibilidad de ráfagas intensas y caída ocasional de granizo.

En la región de Cuyo, Mendoza y San Juan también se encuentran bajo alerta por inestabilidad, con fenómenos que podrían afectar el normal desarrollo de actividades. En tanto, el extremo sur del país —particularmente Santa Cruz y Tierra del Fuego— registrará vientos fuertes del oeste, con ráfagas superiores a los 70 km/h, lo que mantiene la vigilancia meteorológica en la zona cordillerana.

Cómo seguirá el clima De cara a los próximos días, el escenario se mantendrá dentro de parámetros templados, aunque con mayor presencia de nubosidad. El domingo repetirá condiciones similares, con viento rotando al este y un leve incremento de la humedad, sin lluvias previstas. Para el inicio de la semana, se espera un cambio gradual: lunes y martes mostrarán cielos mayormente cubiertos y una leve baja en las temperaturas máximas, que rondarán los 23°C. No se descartan precipitaciones aisladas hacia el miércoles, cuando un frente frío avance sobre la región central del país.