Visitantes en la Liga Profesional: Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi + Seguir en









La Aprevide confirmó que habrá público visitante en el duelo por el Torneo Apertura, algo poco habitual en el fútbol argentino.

Visitantes en la Liga Profesional: Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Racing podrá contar con el apoyo de su gente en el partido frente a Aldosivi en Mar del Plata, luego de que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) autorizara la presencia de público visitante para ese encuentro.

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El duelo se disputará el próximo 19 de abril en el estadio José María Minella, por la fecha 15 del Torneo Apertura. Este mismo día se jugará el Superclásico del fútbol argentino en el Monumental.

Habrá unas 6.500 localidades disponibles para los hinchas de la “Academia”, con 5.000 entradas populares y 1.500 plateas. La medida representa una excepción dentro del fútbol argentino, donde en la mayoría de los partidos de liga no está permitida la asistencia de ambas parcialidades.

La posibilidad de llevar visitantes le da un condimento especial al encuentro, no solo por el color en las tribunas, sino también por el momento deportivo del equipo dirigido por Gustavo Costas, que necesita sumar puntos para meterse en la zona de clasificación a los playoffs, después de perder los dos clásicos.

En tanto, el operativo de seguridad será clave para garantizar el desarrollo del partido, en una ciudad que volverá a recibir a dos hinchadas en un mismo estadio. La decisión también marca un antecedente en la provincia de Buenos Aires, donde se evalúan nuevas aperturas graduales para el regreso del público visitante en el fútbol local.

La AFA anunció una prueba piloto con público visitante en la Primera Nacional La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la implementación de una prueba piloto para el regreso del público visitante en el fútbol de Ascenso, en una medida que busca avanzar hacia la normalización de la presencia de ambas hinchadas en los estadios. La iniciativa se llevará a cabo en partidos puntuales de la Primera Nacional, donde volverán a convivir las dos parcialidades en las tribunas, algo que no ocurría de manera regular desde hace más de una década. Los encuentros elegidos para esta experiencia serán Quilmes frente a Nueva Chicago y Colegiales contra Temperley, en el marco de la décima fecha del campeonato