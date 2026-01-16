Pinamar: el padre de Bastián fue imputado luego del accidente de su hijo en La Frontera

La Justicia avanza con peritajes clave para determinar responsabilidades. El conductor de la Amarok que chocó contra el UTV en el que viajaba Bastián habló por primera vez y pidió respeto por la familia del niño.

El accidente ocurrió en la zona de La Frontera, en Pinamar, y dejó a Bastián, de 8 años, gravemente herido. La Justicia investiga las responsabilidades de los conductores involucrados.

Bastián pelea por su vida en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata , luego de un choque de frente en La Frontera, Pinamar entre dos UTV y una Amarok . Las pericias que se hicieron y el relato de algunos testimonios, dieron la pauta a la justicia de que el niño iba a upa del padre , sin cinturón de seguridad y eso fue parte de lo que provocó las graves lesiones y ahora, la imputación al hombre.

También fueron imputados los demás conductores de los vehículos involucrados, aunque a cada uno se le busca el grado de responsabilidad, mientras se determina cómo ocurrió el accidente. El padre de Bastian, que conducía un UTV con su hijo presuntamente a upa, fue imputado por la Justicia por " lesiones culposas".

Como parte de las averiguaciones del hecho, tanto los dos UTV como la Amarok están secuestrados por la policía para el peritaje.

El conductor de la camioneta Amarok involucrada en el choque es un joven empresario vinculado al ambiente nocturno de la ciudad, quien este jueves decidió expresarse públicamente por primera vez desde que ocurrió el hecho.

Lo hizo a través de un mensaje publicado en una cuenta privada de Instagram, donde agradeció las muestras de apoyo recibidas en las últimas horas y puso el foco en el estado de salud del menor. “Estamos atravesando una situación muy difícil y lo único verdaderamente importante en este momento es la salud del niño” , escribió.

En el mismo posteo, el conductor pidió cautela frente a la difusión de versiones y solicitó “prudencia, respeto y, sobre todo, oraciones por él y su familia”, en referencia al delicado cuadro que atraviesa Bastián.

Bastián fue operado con éxito por tercera vez

Un nuevo parte médico del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata informó que Bastián Jerez fue sometido con éxito a una tercera intervención quirúrgica. Bastián Jerez presenta "múltiples fracturas de cráneo" de acuerdo a su último parte médico.

La cirugía se llevó a cabo tras una evaluación integral realizada mediante estudios de alta complejidad desde su ingreso al centro de salud marplatense hasta la mañana de hoy.

Según precisaron las autoridades, el procedimiento permitió retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal. En ese marco, indicaron que “se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy”. Además, explicaron que durante la intervención “se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen”.

El parte médico señaló que Bastián “se encuentra con pronóstico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución”.

Finalmente, el comunicado remarcó que los equipos de salud mental del Ministerio de Salud provincial acompañaron a la familia desde el primer momento: primero en Pinamar, a través de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, y luego con profesionales del propio hospital y de la Región Sanitaria VIII.