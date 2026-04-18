El papa León XIV llegó a Angola: "Estoy aquí para animar a los católicos, no para debatir con Donald Trump" + Seguir en









Como parte de sus recorridos en África, el sumo pontífice volvió a insistir con la necesidad de reestablecer un orden pacífico en el mundo.

El Papa XIV arribó a Ángola tras su viaje a Camerún.

La ciudad de Luanda, capital de Angola, fue el nuevo destino del papa León XIV entre sus viajes a África del mes de abril. Durante su llegada, se refirió a los intercambios que hizo Donald Trump sobre su figura, aunque pidió terminar con la polémica. Se refuerzan los rumores de una posible visita a la Argentina este año.

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El Papa se reunió con autoridades angoleñas en el Palacio Presidencial de Luanda durante su recorrida por el país, en donde aseguró que “se ha difundido cierta narrativa, no del todo exacta, debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de los Estados Unidos hizo algunas declaraciones sobre mí”. “Gran parte de lo que se ha escrito desde entonces no es más que un comentario sobre otro comentario, en un intento de interpretar lo que se dijo", sintetizó.

En ese sentido, señaló como ejemplo el discurso pronunciado "en el Encuentro de oración por la paz, el 16 de abril. Ese discurso se había preparado dos semanas antes, mucho antes de que el presidente comentara sobre mí y sobre el mensaje de paz que estoy promoviendo”. "Sin embargo, se interpretó como si estuviera tratando de debatir de nuevo con el presidente”, planteó.

Así fue que remarcó que su propósito es "animar a los católicos y no debatir con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”, algo que indicó que no le “interesa en absoluto”.

Papa León XIV Angola El actual Papa continúa con su viaje por África. AFP Este viernes, el sumo pontífice había participado de una conferencia en la Universidad Católica de África Central, en Yaúnde, Camerún. Allí, consideró que la inteligencia artificial (IA) pueden generar "una sustitución progresiva de la realidad por una 'burbuja' que derive en conflictos, miedos y violencia". "Urge considerar la fe en el marco de los escenarios culturales y los retos actuales, para que así resalte su belleza y credibilidad en los diferentes contextos, especialmente en aquellos más marcados por la injusticia, las desigualdades, los conflictos y la degradación material y espiritual", pensó.

La posible visita del papa León XIV podría visitar el país este año El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, se refirió a las gestiones para una eventual visita del actual pontífice, León XIV. “Hay una gran posibilidad de que León llegue a la Argentina antes de fin de año”, afirmó. Consultado sobre un posible acto masivo en el estadio de River Plate, indicó que el Monumental fue ofrecido como sede, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales sobre fechas.