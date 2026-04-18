Jorge García Cuerva habló del homenaje a Francisco y dijo que el papa León XIV podría visitar el país este año + Seguir en









El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires se refirió al curioso homenaje musical que llevará adelante Guilherme Peixoto que se realiza este sábado por la noche en la avenida 25 de Mayo. La entrada será libre y gratuita.

García Cuerva habló de los homenajes a Francisco y dio detalles de las negociaciones por la visita del actual Sumo Pontífice.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, confirmó su participación en el homenaje musical dedicado al papa Francisco que se realizará este sábado por la noche en la avenida 25 de Mayo. La propuesta, encabezada por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, apunta a acercar el mensaje religioso a públicos que habitualmente no forman parte de celebraciones tradicionales. Además, el prelado deslizó que crecen las chances de una visita papal a la Argentina antes de fin de año.

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“Es un espectáculo serio, que quiere tener un mensaje religioso y, por un canal distinto, llegar a la juventud”, explicó García Cuerva. En esa línea, detalló que durante el evento se proyectará material audiovisual sobre Francisco y la palabra de Jesús, con la intención de generar un puente con quienes se sienten alejados de la Iglesia. “Si bien no es un estilo de música que a mí me guste demasiado, es una oportunidad de recibir el mensaje de Dios”, sostuvo.

Los homenajes al papa Francisco: show musical, legado y misas El encuentro, bajo el lema Todos, todos, todos, comenzará a las 20 horas frente a la Catedral Metropolitana y contará con entrada libre y gratuita. La organización está a cargo de la Fundación Miserando. Peixoto —quien tuvo experienciascomo capellán en Kosovo y Afganistán— liderará la propuesta, que combina música electrónica con contenidos de inspiración católica, en el marco del primer aniversario del fallecimiento del pontífice.

La iniciativa generó cuestionamientos en algunos sectores eclesiásticos por su formato más informal. Frente a esas críticas, el arzobispo aclaró que no se trata de una instancia litúrgica sino de una actividad cultural con contenido espiritual. En declaraciones radiales, agregó que pudo observar los preparativos en el microcentro porteño y destacó el despliegue escenográfico: “Estábamos viendo la prueba de sonido y es muy fuerte ver las columnas con frases y enseñanzas de Francisco”.

image El homenaje al papa Francisco de este sábado 18 de abril. Las actividades conmemorativas continuarán el martes 21 de abril, al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Francisco. Ese día, la Conferencia Episcopal Argentina convocó a una misa a las 17 en la Basílica Nuestra Señora de Luján, que será presidida por Marcelo Colombo y reunirá a obispos de todo el país, con transmisión virtual.

Desde el Episcopado remarcaron: “A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del Papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado”. Más tarde, a las 20, el Arzobispado porteño celebrará otra misa en la Basílica de San José de Flores, encabezada por García Cuerva. El templo tiene un valor simbólico en la vida de Jorge Bergoglio, ya que fue uno de los espacios centrales en su camino espiritual antes de convertirse en Papa. La posible llegada del papa León XIV En paralelo, García Cuerva se refirió a las gestiones para una eventual visita del actual pontífice, León XIV. “Hay una gran posibilidad de que León llegue a la Argentina antes de fin de año”, afirmó. papa leon xiv El sucesor de Francisco podría llegar al país antes de fin de año. Consultado sobre un posible acto masivo en el estadio de River Plate, indicó que el Monumental fue ofrecido como sede, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales sobre fechas.