Un año sin el papa Francisco: los hitos que marcaron sus 12 años de pontificado

El argentino fue el primer pontífice sudamericano en más de 2000 años y durante su gestión propuso profundas reformas en el Vaticano.

La historia de Francisco, un Papa que en 12 años transformó a la Iglesia Católica.

El papa Francisco falleció a sus 88 años el lunes de Pascua de 2025, un 21 de abril. Desde un principio, su papado estuvo llamado a ser histórico: en 2013, se convirtió en el primer pontífice sudamericano - el 266 de Iglesia - en llegar al trono de San Pedro.

Desde entonces, y durante casi 12 años, el argentino lideró un proceso de profundas reformas sobre una Iglesia Católica que se encontraba en medio de una crisis de representatividad, inundada por escándalos relacionados con malversación de fondos, abuso de menores y más.

A un año de su muerte, el legado de Francisco sigue resonando en el cristianismo por una apertura hacia el respeto a las diversidades, el diálogo interreligioso, un culto a la austeridad y un acercamiento a sus fieles, sobre todo, a los más vulnerables.

12 de marzo de 2013. Tras la renuncia de Benedicto XVI a mediados de febrero de ese año, 117 cardenales de la Iglesia Católica se reunieron en la Capilla Sixtina para elegir al sucesor. 24 horas y 5 votaciones después, los fieles congregados en la Plaza de San Pedro se regocijaron al ver la fumata blanca: Habemus Papam.

Esta vez, era un argentino proveniente de “los confines del mundo”, como describió el propio Francisco en su discurso de asunción. Jorge Bergoglio fue elegido Sumo Pontífice y, en tiempos de crisis para la Iglesia Católica, producto de denuncias de abusos sexuales, malversación de fondos y filtraciones de documentos, fue un jesuita argentino el elegido para pilotear la tormenta.

PAPA FRANCISCO.webp El 13 de marzo de 2013, el papa Francisco asumió como máximo representante de la Iglesia Católica.

Pero más allá de las crisis, la Iglesia también afrontaba la ausencia de un liderazgo fuerte. La renuncia de Ratzinger a la silla de San Pedro dejó la imagen de Vaticano debilitado. El alemán acusó en febrero del 2013 serios problemas de salud que le impedían afrontar con vigor los cambios que precisaba la institución, razón por la que tomó la decisión de dar un paso al costado.

En ese momento de incertidumbre, fue Bergoglio quién emergió como el líder que necesitaba la Iglesia. “Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres”, dijo en uno de los primeros discursos de su pontificado, marcando el rumbo de lo que sería un papado con la mirada puesta en que la institución salga, nuevamente, en busca de los fieles.

La cercanía con los pobres

Una de las ceremonias más importantes en el calendario de la Iglesia católica es la conmemoración de la Última Cena de Jesús, que se recuerda en los oficios del Jueves Santo. Dicho acto incluye el lavado de pies a doce personas, en recuerdo del gesto que Jesús cumplió con los apóstoles.

Desde su primer Semana Santa, en marzo de 2013, y a lo largo de estos años, Francisco se dedicó a lavar lavado los pies de mujeres, de transexuales, inmigrantes, presos y no católicos, en un importante gesto de cercanía con los fieles.

PAPA FRANCISCO ESCRIBIENDO (1).jpeg Vatican News

Aborto, anticoncepción, eutanasia y pena de muerte

El papado del argentino no estuvo exento, como todas las otras cosas, de las contradicciones. Si bien tuvo una apertura sobre el lugar de las mujeres en la Iglesia, y en general, también mantuvo su histórica posición en contra del aborto. La misma postura mantuvo durante el debate de la Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo en Argentina tanto en 2018 como en 2020.

Durante un viaje en 2018, explicó a periodistas su opinión sobre el tema. El aborto "no es un problema religioso: no estamos en contra del aborto por la religión. No. Es un problema humano". Incluso, argumentó a partir de la ciencia. "La tercera semana después de la concepción, muchas veces antes de que la madre se dé cuenta, ya están todos los órganos, todos, incluso el ADN. ¿No es eso una persona? Es una vida humana, y punto. Y esta vida humana debe ser respetada", aseveró.

A pesar de mostrarse en contra, también llamó a no criminalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo sino que, por lo contrario, busco que la Iglesia se convierta en un lugar de contensión.

La misma condena tuvo con la eutanasia. “La eutanasia es un crimen contra la vida. Incurable no significa ‘in-cuidable’”, resaltó en la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Allí se reiteró que "la eutanasia es un crimen contra la vida humana", y que "toda cooperación formal o material inmediata a tal acto es un pecado grave" que “ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo”.

Un matiz significativo fue su apertura hacia los métodos anticonceptivos. En 2015 reiteró que la Iglesia mantiene la prohibición de la imposición de métodos anticonceptivos "artificiales", pero señaló que promueve la "paternidad responsable". Aquella vez, a modo de broma, le dijo a los periodistas presentes en el vuelo que lo transportaba: no significa "que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos”.

En 2022 el Vaticano convocó a un grupo de teólogos y filósofos para debatir el tema y concluyeron que, en algunos casos, se podrían aceptar el uso de anticonceptivos.

Sí fue dura su posición contra la pena de muerte. "La pena de muerte no es en modo alguno la solución a la violencia que puede abatirse sobre inocentes. Las ejecuciones, lejos de hacer justicia, alimentan un sentimiento de venganza que se convierte en un veneno peligroso para el cuerpo de nuestras sociedades civilizadas", afirmó.

papa francisco.jpg

Protección ambiental y cambio climático

Uno de los legados más importantes de Francisco radica por su militancia por el cuidado del Ambiente, de "nuestra casa común", como la denominó en más de una oportunidad donde habló del tema.

El 24 de mayo de 2015, el papa publicó su segunda y revolucionaria encíclica: "Laudato si', sobre el cuidado de la casa común". Por primera vez un Papa hablaba de manera extensiva y como tema del que se tiene que ocupar la Iglesia de la defensa del medioambiente y del cambio climático, y el texto se convirtió en un manifiesto ecologista para el mundo.

Posturas respecto al matrimonio homosexual y la comunidad LGBT

El papa Francisco tuvo una política de apertura de la Iglesia Católica hacia diferentes sectores. Entre ellos, la comunidad LGBT, lo que significó un cambio histórico. Su postura fue clara: "la homosexualidad no es un delito. Es un hecho humano" dijo más de una vez y dejó las puertas abiertas para cualquier persona que quiera ser parte. “Si la Iglesia pone una aduana en su puerta, deja de ser la Iglesia de Cristo”, explicó.

En diciembre del 2023 firmó un documento oficial de declaración permitió expresamente la bendición de las parejas homosexuales. Esto gesto fue uno de los mayores motores sobre los que se basó la oposición interna en el seno de la Iglesia, pero que significó a la vez un hecho concreto de apertura de la institución a todos sus fieles.

“Nadie se escandaliza si se da la bendición a un empresario que explota gente y ese es un pecado más grave”, sentenció.

Además, en otro de sus múltiples gestos de apertura, participó de un documental titulado "Amen: Francisco responde", en donde diálogo con jóvenes de múltiples lugares sobre las problemáticas que afectaban a las nuevas generaciones, entre ellas, la discriminación de las diversidades sexuales.

INTER - POPE-LGBT (REU_opt.jpeg Giro. La decisión del Vaticano muestra un cambio profundo sobre el tratamiento de la homosexualidad que impulsa el papa Francisco desde hace algunos años.

El diálogo interreligioso

Otra de las marcas de su Pontificado fue el diálogo interreligioso que promovió. “El diálogo como antídoto al extremismo, y como un signo providencial para la paz y la fraternidad”, sostuvo en un texto de Francisco para la Delegación del Comité Judío Internacional de Consultas Interreligiosas.

Durante su papado, el argentino se reunió con diferentes líderes religiosos a lo largo del mundo, siempre llamando al respeto. Entre sus acciones más destacadas se encuentran; la firmó de un documento sobre la fraternidad humana con el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb; un encuentro histórico con el principal líder religioso chiita en Irak, el ayatolá Ali Al Sistani y el acercamiento al patriarca de la Iglesia Ortodoxa Cirilo I de Moscú.

Quizás el hito más importante fue sus continuas intervenciones para lograr la paz entre Israel y Palestina. Una de ellas ocurrió el 8 de junio de 2014 en los Jardines Vaticanos.

Aquel día se celebró el 10º aniversario de la "Invocación por la paz en Tierra Santa". Ante la presencia de los Presidentes de Israel y Palestina, Shimon Peres y Mahmoud Abbas, pidió en un tramo de su oración:

"No dejemos de soñar con la paz, que nos regala la alegría inesperada de sentirnos parte de una única familia humana. Esta alegría la vi hace unos días en Verona, en el rostro de aquellos dos padres, un israelí y un palestino, que se abrazaron delante de todos. Esto es lo que necesitan Israel y Palestina, ¡un abrazo de paz!".

Francisco interreligioso.jpg

La lucha de Francisco contra la pedofilia en el clero

En las últimas tres décadas, la Iglesia Católica se vio sacudidas por varias denuncias de casos de pedofilia y abusos sexuales en el clero. El papa Francisco llamó a una "batalla total" contra estos crímenes y realizó diferentes acciones al respecto.

En materia de denuncias de abusos sexuales, tan pronto asumió, Francisco se enfrentó con el caso del arzobispo polaco Josef Wesolowski, denunciado de pagar para mantener relaciones sexuales con menores. Ante esto, el argentino lo destituyó de su cargo y dispuso su arresto en su alojamiento en el Vaticano.

En febrero del 2019, convocó una cumbre de líderes de la Iglesia donde realizó un llamado “a una batalla total contra el abuso de menores” e insistió en que la Iglesia necesitaba proteger a los niños “de lobos rapaces”. Más allá de casos puntuales, quizás el cambio más paradigmático ocurrió en diciembre de ese año, cuando anunció la abolición del secreto pontificio en los casos de abusos sexuales. Esto brindó acceso a la justicia de cada país a los juicios canónicos contra miembros del clero.

Trabajo y educación

Francisco rechaza los empleos que someten a las personas a condiciones laborales injustas o que son denigrantes, tales como la prostitución o los talleres clandestinos, los cuales califica de "esclavitud" y "trata de personas":

"Pido justicia por estos hombres y mujeres sometidos a la trata de personas en cualquiera de los rubros: talleres clandestinos, prostitución, chicos sometidos en trabajos de granjas y los cartoneros que viven de las migajas que caen de la mesa de los satisfechos.

También critica a las personas que trabajan con el fin último de la acumulación de dinero, las cuales opina que se enfrentan a una "catarata descendente de degradación moral".

Francisco creó en 2013 un proyecto educativo para promover la armonía entre los colegios. Con ello en marcha, su proyecto llamado Scholas Occurrentes ha sido presentado ante la Organización de las Naciones Unidas, y también incluye al deporte y una plataforma en línea colaborativa y multirreligiosa.

Es una entidad educativa de bien público, impulsada por Francisco, que vincula la tecnología, el arte y el deporte para fomentar la integración social y la cultura del encuentro. Una de sus misiones declaradas es la de recrear una educación diferente, que recupere una mirada antropológica y los valores humanos esenciales y que abarque toda la realidad que viven los estudiantes de colegio.

La creación del Consejo de Cardenales

El Consejo de Cardenales fue creado por el papa Francisco el 13 de abril de 2013 e institucionalizado de forma permanente el día 30 de septiembre de 2013 para satisfacer las necesidades de reforma dentro de la Curia Romana y revisar la Constitución apostólica Pastor Bonus.

El principal objetivo del grupo es el del asesoramiento del papa en el gobierno de la Iglesia Universal, el cual lo ejercen tanto a título de Consejo como a título personal, siendo cada miembro libre de hacer sus propias sugerencias. No obstante, los comentarios del Consejo son orientativos y la decisión final recae sobre el pontífice. Se han reunido numerosas veces desde su institución.

Sus declaraciones de santos

También fue muy activo en la canonización de santos. En total, realizó 74 canonizaciones. Las personas elegidas fueron de épocas muy diferentes y características particulares.

Algunos de los fue el papa Juan Pablo II fallecido en 2005, María Teresa de Cálcuta, fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad, y el "cura gaucho" José Gabriel Brochero, un argentino que realizó un gran trabajo de evangelización en la zona de traslasierra en Córdoba.

En 2024, Francisco canonizó a María Antonia de San José de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, y la declaró como la primera mujer argentina de la historia santa de la historia.

mama antula vaticano papa francisco 1.JPG Mama Antula, una de sus últimas canonizaciones. reuters

El acercamiento con las mujeres

Francisco fue aplaudido - y también criticado por los sectores más conservadores - por su apertura hacia las mujeres, históricamente reprimidas en la vida eclesiástica. Lejos de una postura excluidora, las palabras del máximo representante de la Iglesia fueron en dirección a buscar un mayor encuentro.

Durante su mandato, el Papa puso en agenda el debate sobre la recepción en la Iglesia de las personas divorciadas que vuelven a casarse, la apertura a personas del colectivo LGTBIQ+, el derecho de la mujer al acceso al diaconado y el celibato opcional, entre otros. Algunos debates que, años atrás, eran impensados.

Covid-19 y pandemia: el momento más oscuro

La pandemia fue uno de los momentos más difíciles que debió afrontar el argentino al frente del Vaticano. En el inicio del hecho que paralizó al mundo, Francisco decidió salir el 15 de marzo de 2020 para rezar ante un crucifijo del siglo XVI ante el que los romanos imploraron en 1522 el fin de la “gran peste”.

Volvió a mostrarlo el 28 de marzo, quizá en el momento más oscuro de la pandemia. “Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador”, describió el Papa.

papa francisco san pedro pandemia.jpg La imagen que recorrió el mundo entero: Francisco en una plaza de San Pedro vacía, en medio de la pandemia por el COVID-19.

Se trató de una imagen totalmente antagónica cuando, a causa de la pandemia por el coronavirus, el Papa llegó en solitario a la icónica plaza de San Pedro.

Diplomacia y diálogo multilateral

La intervención del papa Francisco fue clave para lograr en 2018 un deshielo en el embargo de Estados Unidos sobre Cuba.

Sin dudas, el rol de mediador del Papa Francisco es uno de los puntos destacados. Su intervención en el conflicto entre Cuba y Estados Unidos es prueba de ello, logrando poner fin a años de embargos a la isla.

Tanto Barack Obama como Raúl Castro agradecieron a Francisco su delicada colaboración para iniciar el deshielo. En octubre de 2014 el Vaticano acogió en secreto a las delegaciones de ambos países, que anunciaron el acuerdo el 17 de diciembre de ese año, coincidiendo con el cumpleaños del Pontífice.

También intercedió en el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde recibió al presidente ucraniano Zelenski. Mientras tanto, se espera por el visto bueno de Moscú para lograr un cónclave con Putin.

El Pontífice aseguró entonces que no tenía problemas en viajar a Kiev y juntar a las partes, para darle cierre a la guerra y encontrar la salida de la paz.