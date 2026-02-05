El urgente mensaje de PAMI ante las altas temperaturas + Seguir en









Conocé las herramientas de prevención ante agentes que producen enfermedades y que vuelven con la presencia del calor.

Frente a cualquier sintoma acudir de inmediato a un centro de salud y evitar la automedicación.

Aparece el calor y sale a flote un nombre que nadie quiere escuchar: Aedes aegypti, el mosquito que transmite el dengue. En este marco PAMI reforzó las recomendaciones de prevención para reducir el riesgo de transmisión de dengue, zika y chikungunya, con especial foco en personas mayores de 60 años.

Desde el instituto remarcaron que la principal herramienta para evitar el contagio es la eliminación de criaderos domiciliarios y la prevención de las picaduras. En ese sentido, insistieron en que se trata de acciones simples y cotidianas que pueden realizarse en hogares, patios y balcones. “Sin criaderos, no hay mosquito”, señalaron desde PAMI.

dengue-cambio-climatico.jpg Aedes Aegypti, mosquito capaz de transmitir dengue. Cómo prevenir el contagio del dengue La prevención del dengue comienza con la eliminación de los lugares donde el mosquito puede reproducirse. PAMI recomendó:

Desechar recipientes en desuso que acumulen agua

Mantener limpios patios, jardines y balcones

Vaciar, cepillar y dar vuelta objetos como baldes, botellas y colectores de aire acondicionado Además, se aconseja renovar con frecuencia el agua de los bebederos de animales, limpiar canaletas y desagües de lluvia y rellenar floreros o porta macetas con arena húmeda.

Estas acciones reducen de manera significativa la posibilidad de que el mosquito complete su ciclo de reproducción dentro del hogar, donde se producen la mayoría de los contagios.

Estiman que en 2017 se reducirán los casos de dengue en el país Síntomas que pueden aparecer y alarmas Las enfermedades transmitidas por este mosquito pueden manifestarse con fiebre de 38° o más, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, cansancio general, náuseas o erupciones en la piel. El organismo también advirtió sobre señales de alarma que requieren atención urgente, como sangrado de encías o nariz, dolor abdominal intenso y persistente, vómitos continuos, dificultad para respirar o alteraciones en el estado de conciencia. Fiebre Pixabay ¿Puedo vacunarme contra el dengue? Las personas mayores de 60 años deben consultar previamente con su médico antes de aplicarse cualquier vacuna. Al igual que embarazadas o personas en etapa de lactancia. En el caso de la fiebre amarilla, la inmunización forma parte del Calendario Nacional en zonas de riesgo y se recomienda a quienes viajan a áreas con circulación del virus.

Temas PAMI