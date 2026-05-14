PAMI lanza una guía para prevenir enfermedades respiratorias

Llegan las bajas temperaturas y con ellas las recomendaciones para evitar problemáticas de salud, según el organismo previsional.

El control médico temprano permite detectar complicaciones y recibir tratamiento adecuado antes de que el cuadro avance

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) difundió una guía con recomendaciones para identificar síntomas y reducir el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias, durante la temporada de bajas temperaturas. El organismo puso el foco en la gripe, la neumonía y el COVID-19 , tres cuadros que mantienen circulación en distintos puntos del país.

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Los especialistas remarcaron que la vacunación anual funciona como la principal herramienta para disminuir complicaciones graves y evitar internaciones. La detección temprana de síntomas también permite actuar con mayor rapidez y consultar a profesionales de la salud ante señales de alarma.

Desde la obra social explicaron que cada enfermedad posee características particulares en cuanto a transmisión, síntomas y cuidados preventivos. PAMI recordó que la automedicación puede agravar cuadros respiratorios y recomendó acudir a atención médica frente a cualquier malestar persistente.

Gripe

La gripe constituye una infección respiratoria aguda causada por el virus de la influenza. El contagio ocurre principalmente mediante gotas expulsadas al toser o estornudar. La enfermedad suele presentar síntomas de aparición repentina, especialmente durante los meses más fríos.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores corporales, cansancio y malestar general. PAMI indicó que estos signos pueden confundirse con otros cuadros respiratorios, por lo que resulta necesario prestar atención a la evolución de cada caso.

La obra social mantiene activa la Campaña de Vacunación Antigripal para reducir las probabilidades de contagio y limitar complicaciones severas. La aplicación anual de la vacuna es la medida preventiva central frente a la circulación del virus.

Neumonía

La neumonía afecta directamente a los pulmones y altera el intercambio de oxígeno en el organismo. A diferencia de la gripe común, este cuadro puede provocar mayores dificultades respiratorias y requiere controles médicos oportunos. La bacteria del neumococo figura entre las causas más frecuentes de neumonía.

PAMI recordó que la vacunación gratuita se encuentra disponible dentro de su red de farmacias. El organismo también señaló que la exposición al humo y el consumo de tabaco aumentan la vulnerabilidad pulmonar frente a infecciones respiratorias.

Entre los síntomas de alerta mencionados por el organismo aparecen:

dificultad para respirar

temblores y escalofríos

fiebre y tos

malestar generalizado

Los especialistas aconsejaron mantener ambientes libres de humo para reducir riesgos asociados a enfermedades respiratorias. La prevención también incluye el cuidado diario de la salud pulmonar y la consulta médica ante dificultades para respirar.

COVID-19

El COVID-19 continúa presente y mantiene mecanismos de transmisión mediante pequeñas partículas líquidas expulsadas al hablar o respirar. El virus SARS-CoV-2 comparte algunos síntomas con la gripe y la neumonía, aunque también incorpora manifestaciones particulares. La pérdida repentina del gusto o del olfato todavía funciona como una señal característica del coronavirus.

Entre los síntomas mencionados por PAMI aparecen fiebre, dolor de cabeza, diarrea, vómitos y problemas respiratorios. La obra social recomendó consultar con profesionales cuando se presenten dos o más síntomas compatibles con la enfermedad. El organismo insistió en evitar la automedicación frente a cuadros respiratorios. La atención médica temprana permite evaluar la gravedad del cuadro y definir el tratamiento correspondiente según cada paciente.

PAMI vacuna

PAMI informa las medidas de prevención general

El organismo detalló una serie de pautas de higiene y cuidado personal para disminuir la circulación de virus respiratorios. Las recomendaciones alcanzan tanto a la gripe como a la neumonía y el COVID-19.

Las medidas preventivas difundidas por el organismo son:

lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón

cubrirse boca y nariz al toser o estornudar

evitar tocarse la cara en la vía pública

mantener los ambientes ventilados de manera constante

quedarse en casa ante cualquier malestar

evitar el contacto con personas enfermas

no compartir vasos, cubiertos ni utensilios personales

desinfectar objetos de uso frecuente

La obra social señaló que estas acciones ayudan a cortar la cadena de contagios y reducen la exposición a agentes infecciosos. La ventilación y la higiene cotidiana forman parte de las recomendaciones principales para atravesar la temporada invernal. PAMI también reiteró la importancia de buscar asesoramiento profesional frente a los primeros síntomas.