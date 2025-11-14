El urgente recordatorio de PAMI para que ningún jubilado se quede sin un importante beneficio







Conocé el trámite que los afiliados deberán realizar periódicamente para mantener esta prestación.

PAMI otorga los pañales para adulto una vez al mes en los hogares de cada afiliado.

Desde mediados de este año, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) implementó una nueva modalidad de entrega de los pañales Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D). Actualmente, estos se entregan en la puerta de los hogares de cada afiliado, pero es importante recordar que este beneficio se debe renovar periódicamente.

El objetivo de esta nueva modalidad es evitar la reventa de productos. Una de las precauciones que los adultos mayores deben tener en cuenta es la actualización correcta de su domicilio de entrega, número de celular y correo electrónico para evitar confusiones o pérdida de pedidos.

Pañales de PAMI.jpg Quiénes pueden acceder a los pañales gratis de PAMI Los pañales gratuitos están disponibles para todos los afiliados a la obra social. Ellos recibirán los pedidos una vez al mes y podrán solicitar desde 30 hasta 90 unidades, pero en caso de necesitar más del límite establecido, el PAMI deberá evaluar la solicitud a Nivel Central.

Cómo solicitar los pañales gratis Para obtener los pañales para adultos gratuitos, los afiliados deberán inscribirse al padrón H.A.D. Luego, cada 6 meses el médico de cabecera deberá emitir una Orden Médica Electrónica (OME), que deberá ser presentada en las agencias PAMI para renovar el servicio. Para ello, no se necesitará la presentación de una receta médica.

Jubilados Freepik ¿Cada cuánto tengo que renovar la solicitud de pañales? Los afiliados al PAMI deberán renovar la solicitud de pañales a domicilio cada 6 meses para poder mantener el beneficio. Este mes, tendrán tiempo para gestionar este trámite hasta el 30 de noviembre. En caso de no hacerlo, se dará de baja automáticamente el beneficio.

Guía PAMI: cómo renovar la solicitud de pañales gratis Para poder renovar la solicitud de pañales gratuitos, los adultos mayores deberán obtener una nueva OME de su médico de cabecera. Una vez obtenida la orden actualizada, los afiliados podrán recibir los pañales por los próximos 6 meses, sin necesidad de realizar ningún otro trámite.

