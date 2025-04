Elon Musk propone aumentar las horas de las jornadas laborales y recibió el apoyo del dueño de Google

Este tipo de jornadas excede por completo los límites legales . Un trabajador sometido a un ritmo de 120 horas semanales no tendría espacio para el descanso ni para la vida personal . Especialistas advierten que un esquema así podría generar trastornos como ansiedad , estrés y depresión , además de consecuencias físicas derivadas del encierro y la falta de sueño.

El apoyo del dueño de Google

El magnate no está solo en su cruzada por alargar los tiempos de trabajo. Sergey Brin, cofundador de Google, también abogó por ampliar la carga horaria en la empresa. Según reveló The New York Times, Brin envió un memo interno a los desarrolladores de la inteligencia artificial Gemini, solicitando que extiendan sus jornadas a 60 horas por semana.

Sergey Brin fundador de Google.jpg Sergey Brin apoyó la medida que busca impulsar Musk. Archivo

"Trabajar 60 horas a la semana es el punto dulce de la productividad", sostuvo Brin en el documento. La propuesta implicaría laborar 12 horas diarias de lunes a viernes, o bien distribuir más de 8 horas por día sin descanso semanal. Este ritmo dejaría poco margen para actividades personales, considerando los tiempos de traslado, alimentación y sueño.

Sergey Brin había dejado sus funciones en Google en 2019, pero regresó en 2023 para liderar el área de inteligencia artificial. En el mismo memo, criticó duramente a ciertos empleados: "un pequeño número de empleados que ponen el mínimo esfuerzo para sobrevivir", a quienes calificó de "improductivos y desmoralizadores para los demás".

Con posturas que exaltan la hiperproductividad y descartan el equilibrio entre trabajo y vida personal, tanto Musk como Brin reavivaron el debate sobre los límites del empleo en la era tecnológica.