Guerra en Medio Oriente: activistas ayudan a los iraníes a conectarse a internet a través de Starlink

La compañía de Elon Musk ganó terreno en Irán gracias a una red internacional de activistas, luego de vivir un apagón casi total de internet. Activistas ubicados en diversos países indicaron que consiguieron dispositivos para mantener la conexión pese a que está penado por la ley.

La ayuda se traduce en la entrega de dispositivos poniendo en contacto a ciudadanos de a pie con revendedores clandestinos.

Irán vive un apagón casi total de internet desde la guerra en Medio Oriente tras el ataque en conjunto de EEUU e Israel . Este contexto llevó a que activistas en todo el mundo se movilizaran para ayudar a los iraníes a estar conectados a través de Starlink .

A pesar de estar prohibido, el sistema satelital de internet ganó terreno en Irán gracias a una red internacional de activistas, sostuvieron a la AFP varias personas involucradas en el asunto. Los esfuerzos de los activistas digitales empezaron en 2022, cuando hubo protestas masivas por la muerte de la ciudadana iraní Mahsa Amini , detenida por supuestamente violar el estricto código de vestimenta para las mujeres.

"Al día de hoy, hemos entregado más de 300 dispositivos en el país", afirmó la activista Emilia James , de la organización estadounidense NetFreedom Pioneers , quien se negó a dar más detalles para proteger la operación y a los usuarios.

Por su parte, el director ejecutivo de Holistic Resilience Ahmad Ahmadian explicó que su organización compró dispositivos Starlink en Europa y otros lugares para llevarlos a Irán a través de "países vecinos". En 2025, el gobierno tomó medidas drásticas contra las terminales Starlink y quienes sean sorprendidos utilizándolas se enfrentan a penas de prisión.

Los cargos pueden endurecerse si se encuentra que el dispositivo fue enviado por una organización de EEUU, señaló Ahmadian. Su grupo entregó "hasta 200" antenas a personas en Irán y facilitó la venta de "más de 5.000 dispositivos Starlink" poniendo en contacto a ciudadanos de a pie con revendedores clandestinos, expresó.

starlink El director de Holistic Resilience explicó que su organización compró dispositivos Starlink en Europa y otros lugares para llevarlos a Irán.

Estas medidas son menos arriesgadas tanto para los activistas como para los usuarios. Por estas razones, Holistic Resilience recurre a redes de contrabando y brinda consejos de seguridad e instrucciones de uso de forma remota.

Para obtener una antena Starlink en el mercado negro, los iraníes tenían que desembolsar cerca de "u$s800 o 1.000" a finales de 2025, detalló Ahmadian, una cifra que resulta imposible para muchos. En teoría, los dispositivos pueden proporcionar internet a una familia entera o a un edificio de apartamentos.

Pero en la práctica, su uso es "limitado" debido a que "los costos aún son inaccesibles para la mayoría de usuarios", según James. Por su parte, aquellos que pueden correr con los gastos tienen que buscar soluciones alternativas para pagar, ya que las tarjetas Visa o Mastercard no funcionan en Irán.

Desde la represión de los manifestantes en enero, se concedió uso gratuito a los nuevos suscriptores. Sin embargo, el costo de las terminales se disparó hasta unos u$s4.000, según Ahmadian. La demanda no es el único factor que eleva los costos. Muchas de las terminales fueron introducidas en Irán a través de las "fronteras del sur y por las vías navegables", refirió el director de Holistic Resilience.

El cierre del estrecho de Ormuz debido a la guerra "reduce la oferta" de estos dispositivos. Aunque el número de terminales en Irán no es públicamente conocido, Ahmadian estima que "hay más de 50.000" dispositivos.

La amenaza de Donald Trump para que Irán acepte el plan de paz de EEUU: "Más les vale ponerse serios pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que acelere su postura en las negociaciones y señaló que el margen para alcanzar un acuerdo se reduce. Sus declaraciones llegan en medio de contactos indirectos entre ambos países y en un contexto de creciente tensión por la guerra.

Trump expresó su frustración con la posición iraní a través de una publicación en Truth Social, donde cuestionó la actitud de los negociadores de Teherán. "Los negociadores iraníes son muy diferentes y ‘extraños’. Nos están ‘rogando’ que lleguemos a un acuerdo, lo cual deberían estar haciendo ya que han sido aniquilados militarmente, sin ninguna posibilidad de recuperación, y sin embargo, públicamente afirman que solo están ‘considerando nuestra propuesta’. ¡¡¡FALSO!!!", escribió.