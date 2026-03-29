El comentario de Elon Musk que adelanta detalles sobre el próximo modelo de Tesla + Seguir en









Se abrió el debate sobre un vehículo de mayor tamaño para familias numerosas y el empresario no se quedó atrás.

No es un auto, ni es una minivan: la SUV que presentaría Elon Musk genera incertidumbre en el mercado.

Elon Musk genera expectativas en redes sociales sobre el futuro proyecto de la marca. A través de un posteo en la red X activó nuevas especulaciones sobre el próximo lanzamiento. El mensaje apareció luego de confirmar que la compañía desarrolla un modelo pensado para el público con un planteo originalmente realizado a pedido de los consumidores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La demanda de autos para familias numerosas creció en los últimos años dentro de la comunidad, situación que aumentó aún más tras la decisión de discontinuar el Model X e indiscutiblemente abrió el debate sobre qué tipo de vehículo podría cubrir ese segmento.

Así el director sugirió la idea de algo “más atractivo que una minivan” orientando las primeras interpretaciones. La referencia instaló la posibilidad de un modelo de mayor tamaño y dio a entender que la agenda de proyectos escucha el pedido de los usuarios.

El antecedente del Robovan mantiene vigencia dentro de las especulaciones, sin embargo no sería una relación directa ya que el mismo esta más asociado al transporte colectivo o uso compartido, en cambio la propuesta ahora apunta a una lógica distinta.

Elon Musk Imagen: Patrick Pleul/Pool Photo Últimos modelos de Tesla La automotriz mantiene en paralelo otros proyectos en distintas etapas que también estan en fase de estreno:

Tesla Model S: Sedán premium 100% eléctrico, cuenta con autonomía extendida y performance destacada en el rubro.

Tesla Model 3: la “puerta de entrada” al mundo Tesla, con fuerte presencia global y considerado el eléctrico más accesible de Tesla por su bajo precio en comparación con otros eléctricos de la marca.

Tesla Model X: SUV con puertas traseras tipo “alas de gaviota”, amplio espacio y con tecnología de vanguardia.

Tesla Model Y: SUV más compacto de la familia, ideal para uso urbano y familias. Si bien estos eran sus modelos predilectos, actualmente la empresa se encuentra restructurando su enfoque de innovación tecnológica, con salida de algunos modelos, para cubrir necesidades concretas de los usuarios. tesla ¿Se viene una van robótica? Las primeras hipótesis incluyeron modelos ya conocidos dentro del universo Tesla, como son el Roadster y el Robovan, un deportivo que figura con una presentación prevista para el próximo mes y un utilitario que se dio a conocer en 2024. El intercambio más reciente reforzó otra línea de análisis y dio a conocerse la sugerencia de un vehículo con tres filas de asientos y múltiples puertas a partir de la respuesta del empresario a un seguidor, dónde ante la sugerencia de amplitud y comodidad Musk respondió con un breve “Noted”. Este mensaje amplió las conjeturas y dejó en caro que, la posibilidad de un SUV de gran tamaño y la llegada de un segmento presente en el sector full-size son una realidad. La comparación con modelos tradicionales del mercado también influye en la expectativa, vehículos como el Chevrolet Tahoe funcionan como referencia dentro de ese segmento dado que Tesla no cuenta hoy con una alternativa de dimensiones similares a las que se están solicitando. En este marco, la referencia a mayor tamaño y comodidad se acerca más a un SUV que a una van. Por ende la funcionalidad entre modelos sería distinta. El momento del anuncio aún no cuenta con precisiones oficiales, sin embargo se espera la posibilidad de un lanzamiento en el corto plazo dado que la compañía atraviesa el segundo trimestre de 2026 con varios proyectos en desarrollo.