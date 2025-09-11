Encontraron el cuerpo de una mujer en una playa de Mar del Plata







La alerta al 911 se reportó cerca de las 18 del miércoles, cuando los transeúntes divisaron el cuerpo de la mujer tendido sobre la arena a la altura de avenida Félix U. Camet y Fray Luis Beltrán.

Encontraron el cuerpo de una mujer en una playa de Mar del Plata.

Un grupo de personas que caminaba por la playa encontró el cadáver de una mujer tendido en la orilla, en la zona de Luna Azul y Bahía Otalora. Personal policial intervino para identificar el cuerpo y averiguar la causa de muerte.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La alerta al 911 se reportó cerca de las 18 del miércoles, cuando los transeúntes divisaron el cuerpo de la mujer tendido sobre la arena a la altura de avenida Félix U. Camet y Fray Luis Beltrán. De inmediato, se presentaron en el lugar patrullas de la policía local y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que constató el deceso de la mujer. No se detectaron signos evidentes de violencia en el cuerpo, aunque las causas exactas aún permanecen bajo investigación judicial.

Según informaron medios locales, la víctima tendría entre 30 y 40 años, y no tenía en su poder documentación que facilitara su identificación.

playa publica luna azul El cuerpo fue hallado en la playa pública Luna Azul.

Los efectivos policiales que arribaron al lugar desplegaron un procedimiento estandarizado, delimitando el sector para evitar la alteración de posibles pruebas y permitiendo el trabajo de los peritos forenses.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de turno de Mar del Plata, en manos de la fiscal Romina Díaz, quién inició una causa bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. La principal línea de trabajo apunta a esclarecer si la víctima falleció producto de una situación accidental, natural o mediada por un factor externo aún no determinado.

Temas Mar del Plata