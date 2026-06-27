Encontraron en Uruguay el cuerpo de uno de los cinco pescadores argentinos perdidos en el Río de la Plata

El cuerpo fue visto a 25 millas de la costa de Montevideo. Autoridades vecinas se comunicaron con la Argentina y se espera la identificación de la persona.

El cuerpo fue visto flotando por la noche a 25 millas de la costa de Montevideo.

Un buque con bandera de Uruguay encontró sin vida a uno de los cinco pescadores argentinos desaparecidos el pasado domingo 14 de junio en el Río de la Plata . Fue luego de ver al cuerpo flotando por la noche a 25 millas de la costa de Montevideo y notificó la situación a las autoridades locales.

A partir de este aviso, el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo de Uruguay ( MRCC ) despachó al buque ROU 16, de la Armada Nacional, para retirar el cuerpo y dio intervención a la fiscalía de flagrancia de 11° turno, a cargo de María Cecilia Bonsignore .

Las autoridades uruguayas indicaron que se comunicaron con las autoridades argentinas que informaron la desaparición del grupo, cuya investigación se encuentra ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 .

La investigación de la desaparición se encuentra ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4.

Intensa búsqueda de cinco pescadores desaparecidos tras una salida en lancha en el Río de la Plata

Cinco pescadores fueron intensamente buscados hace dos semanas en el Río de la Plata luego de que se perdiera contacto con la lancha en la que navegaban durante una excursión de pesca deportiva. La embarcación había partido desde la costa de Hudson, partido bonaerense de Berazategui, y hasta el momento no regresó al lugar previsto ni logró establecer comunicación con sus familiares.

La denuncia fue presentada por Ricardo Damián Koch, quien alertó a las autoridades al advertir que los ocupantes no habían regresado al finalizar la jornada. A partir de ese aviso, la Prefectura Naval Argentina activó un operativo de emergencia para intentar determinar el paradero de la embarcación.

Entre los desaparecidos fueron identificados los hermanos Carlos y Claudio Kovach, de 60 y 50 años respectivamente. También fue identificado Alejandro Boscardin, de 28 años, quien estaba al mando de la lancha. Los otros dos tripulantes aún no fueron identificados oficialmente.